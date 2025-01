Anca Alexandrescu: Kelemen Hunor astăzi si lătrătorii sistemului au lansat o nouă acuza la adresa dumneavoastră si anume ca ați face parte din rețeaua Caraman, folosind din CV-ul dumneavoastră studiile pe care le-ați făcut înainte de 1989 în America și Anglia. Cum le răspundeți acestor acuzații?



Călin Georgescu: Eu cred că daca aceasta asociație de bloc, că nu e partid, ar fi puțin evaluata, si probabil va fi foarte curând, se vor vedea multe lucruri



Anca Alexandrescu: Va referiți la UDMR?



Călin Georgescu: Ma refer la aceasta asociație de bloc numita UDMR. Nimeni nu s-a atins de ei in 35 de ani. Nimeni nu i-a întrebat. Au fost balamaua de serviciu. Iar aceasta balama de serviciu. Deci dacă astăzi ministrul de Finanțe are dubla cetățenie, mă întreb eu cât de departe poate ajunge nimicnicia sistemului actual. Deci nu am ce să răspund, cred că ei ar trebui să răspundă mai curând, nu eu. Eu nu am ce să răspund. Eu in fața lui Dumnezeu stau drept si îmi va fi o mare cinste să îmi întâlnesc strămoșii când va fi să fie. Ei nu pot face asta.