Aceste zvonuri ar fi fost lansate intenționat de anumite persoane din anturajul grupării Ponta-Ghiță, într-o încercare de a influența jocurile de putere în capitală și de a genera confuzie în rândul opiniei publice.

Reprezentanții lui Călin Georgescu au răspuns cerințelor reporterilor Realitatea Plus de a lămuri acestă situație.

„Este un fals 100% și nu există o astfel de intenție din partea lui Călin Georgescu”, a precizat echipa candidatului la algerile prezidențiale.

Valul de dezinformare a generat confuzie în rândul cetățenilor și a fost folosit ca instrument de manipulare pentru a influența percepția publică despre posibilii candidați la Primăria Capitalei. Astfel de practici afectează transparența procesului electoral și creează premise false în dezbaterea politică.

Călin Georgescu nu are planuri legate de o eventuală candidatură la conducerea Capitalei. Toate informațiile care sugerează altceva sunt complet neadevărate și fac parte dintr-o campanie de dezinformare orchestrată de terți, a mai precizat echipa sa.

În contextul proliferării informațiilor false în mediul online, cetățenii sunt sfătuiți să verifice sursele și să se informeze din canale oficiale înainte de a lua în considerare zvonurile care circulă pe internet.

