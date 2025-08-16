Mai mult, candidatul interzis de sistem a declarat că România ar putea juca un rol crucial în aceste negocieri.

„Va fi o întâlnire între președintele Putin și președintele Trump 100%. Acolo se vor tranșa lucrurile. Și, sigur, cu masă lărgită și cu Ucraina, și, asta mi-aș dori eu, și cu România. Aici am putea să jucăm un rol colosal, adică intrăm în istorie cu povestea asta.

Ei vor să aducă America să fie respectată, să fie o voce, și să vină pe o poziție de forță. Asta va face. Și cei care v-am spus că lideri asta fac, sunt foarte fermi, au această poziție tranzacțională, scurt și la obiect.

Și totul se bazează pe interes național. Cum? Valori naționale, tradiții, vorbim de colaborare, respect, toate astea pe interesul național.

Vă spun ceva și mai interesant. Trump vrea sigur, 100%, Premiul Nobel pentru Pace. Deci asta înseamnă că pacea va fi sigură. Ce înseamnă asta pentru noi? Înseamnă că noi trebuie să realizăm că n-avem de ce să mai dăm niciun ajutor. Tot ce e nevoie ținem pentru țara noastră, pentru poporul nostru”, a spus Călin Georgescu în 2024, în cadrul unei discuții cu Ion Cristoiu.

Călin Georgescu, despre demisia lui Dragoș Anastasiu: ”Tot mai mulți ocnași au ajuns în fruntea țării”