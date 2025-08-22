Călin Georgescu a dat la lopată, la Broșteni. Ilie Bolojan a venit ca să...plece! VIDEO

Călin Georgescu a ajuns în mijlocul românilor afectați de inundații / Foto: Inquam Photos
lie Bolojan a punctat astăzi o vizită de doar câteva minute la Broșteni, la mai bine de o lună de la inundații. Vedem o diferență imensă privind abordarea premierului și a lui Georgescu, care a pus mâna pe lopată și a muncit cot la cot cu oamenii. 

Localnicii au rămas șocați și dezamăgiți după ce premierul s-a urcat imediat înapoi în mașină și a plecat în grabă spre Republica Moldova. 

Deși Călin Georgescu a fost pus la zid pentru vizita și implicarea sa la Broșteni, premierul Bolojan nu doar că nu a stat de vorbă cu oamenii, ci a aruncat o privire, s-a urcat în mașină și a plecat.

