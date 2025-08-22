Localnicii au rămas șocați și dezamăgiți după ce premierul s-a urcat imediat înapoi în mașină și a plecat în grabă spre Republica Moldova.
Ilie Bolojan a punctat astăzi o vizită de doar câteva minute la Broșteni, la mai bine de o lună de la inundații. Localnicii au rămas șocați și dezamăgiți după ce premierul s-a urcat imediat înapoi în mașină și a plecat în grabă spre Republica Moldova.