Începerea școlii nu arată la fel pentru toți elevii. Într-un sat din Iași, pentru doi copii noul an școlar înseamnă tristețe. Micuții spun că nu au haine și rechizite. Iar unul dintre ei a povestit cum colegii săi râd de el pentru că este sărac, și cum a trebuit să se învoiască de la școală pentru că nu avea cu ce să se îmbrace.