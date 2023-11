Incidentul a avut loc în momentul în care cei doi lideri se plimbau în curtea reşedinţei prezidenţiale, iar Van der Bellen a încercat să mângâie câinele, un câine salvat de pe stradă, numit Codruţ.

După o întrevedere trilaterală de la Preşedinţie, preşedintele Austriei, Alexander der Bellen, preşedinta Sloveniei, Natasa Pirc Musar, şi Maia Sandu au făcut o plimbare prin curtea instituţiei, unde se afla şi Codruţ. La un moment dat, şefa statului moldovean s-a apropiat de animal şi l-a mângâiat. Natasa Pirc Musar a rămas deoparte, însă Alexander der Bellen s-a aprpopiat şi el de Codruţ. Când liderul de la Viena a încercat să-l mângâie, câinele l-a muşcat de mână.

Maia Sandu şi-a cerut scuze în engleză şi a explicat că animalul s-a speriat de numărul mare de oameni din apropiere.

Van Der Bellen a apărut cu mâna bandajată la următoarea întâlnire, cu preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.

Discuţiile de la Chişinău, la care au participat Van Der Bellen şi preşedinta Sloveniei, s-au axat pe candidatura Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Codruţ a ajuns în atenţia publică în septembrie, după ce a fost surprins în curtea Preşedinţiei cu Maia Sandu. Ulterior, şefa statului a publicat o fotografie cu el şi i-a relatat povestea pe o reţea socială. Şefa statului a menţionat că animalul a fost adoptat la începutul anului 2023, după ce a fost găsit pe stradă lovit de o maşină. Din nefericire, veterinarii au fost nevoiţi să-i amputeze o lăbuţă. De atunci, Codruţ a fost văzut în multiple ocazii alături de preşedinta Maia Sandu, scrie NewsMaker.

