Aceasta informatie este venita pe surse, o informatie de ultim moment. Chestorul de politie Victor Stefan Ivascu, inspectorul general din Inspectoratul General al Politiei de Frontiera ar urma sa fie inlocuit de la conducerea Inspectoratului General al Politiei de Frontiera.

Aceasta decizie a fost luata la nivel inalt, spun sursele Realitatea Plus, din cazuza scandalului care urmat dupa fuga lui Catalin Chereches si dupa sirul de erori facute de politisti in acest caz. Cea mai importanta dintre ele fiind cea a ofiterului de frontiera care i-a permis lui Catalin Chereches sa plece din tara folosindu-se de un buletin al unui var de-al sau. De altfel, chiar Ivascu a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ca edilul penal a trecut pur si simplu punctul de frontiera folosind acest act de identitate fara sa aiba niciun fel de problema, nu a fost supus unor verificari suplimentare, si a adaugat faptul ca respectivul politist a fost surprins atunci cand a aflat ca cel care a trecut pe acolo era, de fapt, Catalin Chereches.

Cătălin Cherecheș a fugit din țară cu un buletin real, în direcția Ungaria - Al cui era actul de identitate

Victor Stefan Ivascu a fost numit la sefia Inspectoratului General al Politiei de Frontiera in 08 septembrie 2022. Pana atunci a fost inspector general - împuternicit in cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. Între 09.11.2021 - 23.02.2022 a fost consilier al ministrului Afacerilor Interne pe probleme de ordine publică și siguranță națională, iar intre 27.05.2021 - 08.11.2021 a fost Director general adjunct - împuternicit în cadrul Direcției Generale Anticorupție, conform datelor oficiale.

Firul evenimentelor fugii lui Cătălin Cherecheș peste hotare

Conform unor surse Realitatea PLUS, Cătălin Cherecheș a fugit din țară prin vama Petra, în direcția Ungaria. Edilul ar fi fost prezent la primărie în jurul orei 4 dimineața de unde a plecat în direcția Satu Mare. El s-ar fi folosit la vamă de un act de identitate al unui verișor de-ai lui, un nepot al mamei sale.

Conform acelorași surse Realitatea PLUS, polițistul de la vamă a invocat faptul că ar fi crezut că e vorba chiar de persoana al cărui buletin i-a fost prezentat. Șoferul care l-a transportat pe Cherecheș pânp la vamă ar susține că el a jucat doar rolul de taximetrist și nu are nicio implicare.

Până în momentul emiterii deciziei definitive, se afla sub control judiciar, în consemn la frontieră. A fost dat în urmărire națională la 10:21, la ora 18 a fost dat în urmărire națională, la 18:50 era în sistemul Schengen. PTF Petea, s-a mers pentru verificarea mai multor ipoteze de lucru. Au fost efectuate verificări la PTF la granița cu Ungaria privind traficul autovehiculelor și al persoanelor pentru a identifica posibile mijloace de transport.

Anca Alexandrescu, informații bombă despre sumele uriașe pierdute de România în pandemie și noile vaccinuri ce vin în 5 decembrie

S-au vizionat imaginile de pe camerele perimetrale, a fost intensificat schimbul de informații cu autoritățile maghiare.

Precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile Acordului dintre România și Ungaria, la PTF Petea controlul pe sensul de ieșire se efectuează în echipe comune, PF români și maghiari, detaliu foarte important.

Cherecheș a ieșit din țară la PTF Petea, la ora 7:49, folosind o altă identitate, aparținând unei rude de sex masculin. S-a ieșit cu auto, conducătorul auto în regim de taxi și un pasager.



În momentul solicitării documentelor la control, agentul PTF se afla în fața tonetei și a procedat la identificarea persoanelor din autovehicul. A implementat trecerea în baza de date apoi a dat documentul polițistului de frontieră maghiar. Au verificat amândoi identitatea și au consemnat datele în bazele de date și apoi au permis trecerea.

La IPTF Sighet a fost dispusă cercetarea prealabilă a ofițerului.

S-a sesizat unitatea de parchet competentă privind fals privind identitatea și trecerea frontierei fără drept.

Am dispus verificarea și instruirea la nivelul întregii țări, ca astfel de situații să nu se mai repete", a declarat purtătorul de cuvânt.

Avocatul lui Cherecheș, după decizia de CONDAMNARE: „Eu zic să nu deschidă toată lumea șampania”

Autoritățile au explicat faptul că există o asemănare între Cătălin Cherecheș și verișorul său al cărui buletin l-a folosit:

"Există o asemănare; trebuia să fie identificat, iar colegul care era la acea tonetă în verificare, la postul de control.

Documentul prezentat la control a fost unul real. Este verificat prin aparatura pe care o avem. Polițistul de frontieră nu și-a închipuit cum s-a întâmplat.

Agentul care l-a lăsat să treacă are 21 de ani de experiență."

Cine este agentul care a comis gafa de zile mari

Poliţistul de frontieră care a verificat autoturismul cu care primarul municipiului Baia-Mare, Cătălin Cherecheş, a ieşit din ţară, va fi cercetat în vederea stabilirii existenţei unei abateri disciplinare.

"Referitor la posibilitatea substituirii persoanei, precizez că analizăm în continuare modalitatea în care poliţistul de frontieră aflat în serviciu a efectuat controlul documentelor, cu menţiunea că există o asemănare între Cherecheş Cătălin şi ruda căreia i-ar fi folosit actul de identitate, asemănare care însă nu scuză lipsa identificării prin confruntare a documentului de identitate prezentat cu persoana prezentă la controlul de frontieră. (...) A fost dispusă declanşarea cercetării prealabile faţă de agentul de poliţie de frontieră, în vederea stabilirii existenţei unei abateri disciplinare", a declarat, sâmbătă, inspectorul general al IGPF, Victor-Ştefan Ivaşcu, într-o conferinţă de presă.

Mesajul lui Cătălin Cherecheș înainte de SENTINȚĂ: „Nu s-a luat în calcul că vreau și eu să-mi fac o familie”

El a precizat că s-a luat măsura sesizării din oficiu a unităţii de parchet competente cu privire la săvârşirea infracţiunilor de trecere frauduloasă a frontierei de stat şi fals privind identitatea, infracţiuni prevăzute de articolul 262, respectiv 327, din Codul penal.

"Precizez că am dispus efectuarea de instructaje şi verificări la nivelul întregii ţări, în toate punctele de trecere a frontierei, pentru a ne asigura că astfel de situaţii să nu se mai repete. Acestea sunt datele preliminare pe care le deţinem şi fac parte din competenţa Poliţiei de Frontieră Române. (...) De asemenea, mă asigur că toţi colegii mei din domeniile de interes operativ sunt în alertă şi depun eforturi pentru a clarifica situaţia. Am dispus, totodată, intensificarea controalelor pe toată frontiera cu Ungaria, atât în punctele de trecere, cât şi la frontiera verde şi colaborăm îndeaproape cu autorităţile interne şi europene pentru a obţine cele mai bune răspunsuri în vederea identificării persoanei şi tragerea acesteia la răspundere", a explicat Ivaşcu.

Acesta a menţionat că poliţistul de frontieră în cauză are o mare experienţă în serviciu, de circa 20 - 21 de ani, şi nu-şi poate explica cum s-a putut întâmpla evenimentul.

"Vă mărturisesc cu cea mai mare sinceritate faptul că însuşi poliţistul de frontieră nu îşi închipuie cum s-a putut întâmpla de fapt (...) (Cherecheş - n. r.) este o persoană notorie, intens mediatizată în ultima perioadă. Spune că l-ar fi recunoscut exact, dar sunt aspecte pe care noi le vom trata cu maximă seriozitate în cercetarea disciplinară pe care o avem şi în funcţie de aceste rezultate vom lua, evident, măsurile necesare", a adăugat Ivaşcu.

Primarul Cătălin Cherecheş, condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru corupţie, a fost dat în urmărire de Poliţie, după ce nu a fost găsit la domiciliu pentru punerea în executare a mandatului emis de instanţă.

Curtea de Apel Cluj a respins, vineri, apelul primarului şi a menţinut sentinţa dată în februarie 2022 de Tribunalul Cluj, fiind modificate doar câteva dispoziţii privind pedeapsa complementară, respectiv a fost mărită de la 4 la 5 ani perioada în care Cherecheş are mai multe interdicţii (să fie ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia de primar).

Poliția a sărit gardul casei lui Cherecheș, deși poarta era deschisă: Primarul nu a fost găsit nici acasă, nici la primărie, după condamnare