Soviani vorbește despre „buzunărirea contribuabililor cinstiți” prin majorarea TVA, accizelor și impozitelor locale cu peste 80%, în timp ce pensiile și alocațiile rămân înghețate. În opinia sa, România se îndreaptă spre recesiune, iar măsurile luate nu fac decât să protejeze grupurile de interese din anticamerele puterii, amputând puterea de cumpărare a românilor.

„Eu am introdus acest termen de buzunărire a populației încă din august când se făcea domnul Bolojan că face reformă. De fapt, asta reprezintă. În momentul în care majorezi TVA sau accizele pentru contribuabilii activi, adică nu pentru cei care fraudează, ci pentru cei care oricum plătesc, este foarte clar că încerci să îi buzunărești.

Acum pachetul ăsta de reformă care vine cu impozite locale majorate, atenție, cu minim 80%, deci închipuiți-vă ce imagine este despre România, în condițiile în care guvernul României vine cu astfel de represiune financiară asupra populației. După dublarea prețurilor la energie electrică urmează aproape dublarea impozitelor locale. Și pentru cine? Nu pentru cei care fură de la buget, nu pentru spăguitorii de supraviețuire, cum era fostul prim-vicepremier Dragoș Anastasiu. Nu, ci pentru contribuabilii activi care oricum plătesc și pe care domnul Bolojan, împreună cu coaliția, îi buzunărește.

Impozitele pe case, mașini, terenuri cresc cu peste 75%. Noi SCUMPIRI de anul viitor

Ei de fapt protejează grupurile de interese din anticamerele puterii și buzunăresc populația. Pentru că ce înseamnă această inflație care este mai mult decât dublă față de următoarea cea mai mare inflație din UE, înseamnă o politică ticăloasă de a amputa puterea de cumpărare a populației. Evident că cei care fac evaziune nu sunt afectați în aceeași măsură de majorările de taxe. Pentru ei un TVA de 21% față de 19% sau un TVA de 11% față de 5% nu reprezintă decât o invitație suplimentară la furt. Și vedem în acest moment că nu au crescut încasările bugetare pe TVA într-un ritm mai mare decât inflația care este de 10%, triplă față de media UE, ceea ce ne sugerează că mai degrabă încasările bugetare au fost direcționate către cei care plătesc, nu către cei care nu plătesc, care sunt avantajați în continuare să fure TVA și banii datorați bugetului statului.

Deci în acest moment politica de stat a României este de reîntoarcere la politicile inflaționiste care dezavantajează pe cei cu venituri fixe, respectiv pensionarii. Lor li s-au înghețat pensiile, li s-a amputat prevederea legală de a beneficia de majorarea punctului de pensie cu rata inflației. Sunt afectați, spre exemplu, familiile în ceea ce privește alocațiile pentru copii, acestea au fost înghețate în acest an și vor fi afectate și la anul, este amputată capacitatea de subzistență a persoanelor care sunt plătite pe salariul minim pe economie, pentru că acesta va fi înghețat și la anul. Și în beneficiul cui? Ale grupurilor de interese din anticamerele puterii, adică cei care fură de la bugetul de stat.

Din punctul meu de vedere, România merge clar către contracție economică și recesiune. Am văzut trimestrul III al acestui an, este primul de scădere economică, de revers față de trimestrul anterior al anului trecut, asta înseamnă recesiune. Și ce începem să simțim este deja un proxy, un avertisment timpuriu pentru ce va urma anul viitor. Gândiți-vă că la anul, pe lângă inflația asta care este cea mai mare din UE, se majorează taxele și impozitele locale cu 80%. Dublare, deci nu un 10%, nu un 15%, ci cu peste 80%.

Deci în acest moment este foarte clar, din punctul meu de vedere, că domnul Bolojan trăiește într-o lume întoarsă pe dos, împreună cu coaliția domniei sale, în care măsurile pe care le iau, așa-numitele reforme, sunt de fapt măsuri pompieristice ad-hoc și îndreptate împotriva economiei și împotriva interesului general al populației, urmărind să protejeze doar aceste interese ale grupurilor de interese din anticamerele puterii”, a spus Radu Șoviani într-o intervenție la Realitatea Plus.

Pachetul 2 de austeritate vine cu noi măsuri care îi vizează pe românii de rând: reduceri masive în administrație, restricții pentru datornici