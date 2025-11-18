Reduceri semnificative de personal în administrație

Una dintre prevederile majore este reducerea cu 10% a numărului de posturi din administrația publică centrală și locală, inclusiv cabinetele premierului, miniștrilor, primarilor și președinților de consilii județene. Noile plafoane maxime de posturi vor fi:

- Cabinetul prim-ministrului: 5 posturi (de la 9);

- Cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu: 5 posturi (de la 6);

- Cabinetul vicepresprim-ministrului fără portofoliu: 3 posturi;

- Cabinetele primarilor generali și președinților consiliilor județene: între 3 și 4 posturi, în funcție de dimensiunea unității administrativ-teritoriale.

De asemenea, este eliminată funcția de inspector guvernamental, iar angajarea unui funcționar cu jumătate de normă la primărie devine posibilă.

Puterea primăriilor asupra jocurilor de noroc

Consiliile locale vor decide prin hotărâre dacă se pot desfășura activități de jocuri de noroc pe teritoriul lor, putând să le interzică sau să le suprataxeze. Supravegherea jocurilor de noroc va fi condiționată de obținerea unei autorizații anuale, acordată de consiliul local pe baza unui regulament intern. Acesta va include stabilirea zonelor în care astfel de activități sunt permise și cuantumul taxei în funcție de suprafața spațiului.

Creșterea impozitului pentru construcțiile fără autorizație

Pentru clădirile construite fără autorizație (cu excepția celor ridicate înainte de 1 august 2001), impozitul se majorează cu 100% față de valoarea normală, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor descoperirii acestora. Totodată, nedeclararea clădirii conduce la majorarea succesivă a impozitului cu 30% pentru fiecare interval de 6 luni de întârziere. Autoritățile vor putea folosi drone pentru identificarea clădirilor nedeclarate.

Restricții pentru datornicii la stat

Persoanele care datorează bani către stat nu vor mai putea să cumpere mașini sau locuințe fără să dovedească plata tuturor impozitelor locale prin certificate fiscale. Aceste certificate pot fi verificate electronic, iar lista datornicilor va fi făcută publică.

Scăderi salariale și restructurări la nivel local

Începând cu 1 mai 2026, salariile funcționarilor publici din administrația locală care nu își pot acoperi cheltuielile salariale din veniturile proprii vor fi stabilite după o grilă redusă, aprobată de Guvern. În plus, numărul de posturi din primării va fi redus cu 30%, iar neconformarea cu această prevedere va duce la sistarea alimentării cu fonduri din impozitul pe venit ale unităților locale.

Și în instituțiile prefectului se va reduce numărul de posturi cu 25%, cu excepția celor din serviciile de pașapoarte și permise auto, reorganizarea fiind finalizată până la 1 martie 2026.

Alte măsuri relevante

Șoferii își vor putea redobândi permisul doar după plata amenzilor restante.

Localitățile cu mai puțin de 4.500 de locuitori nu pot înființa poliție locală decât dacă aceasta este finanțată integral din venituri proprii.

Indemnizațiile pentru persoanele cu handicap și venitul minim de incluziune pot fi executate silit dacă beneficiarii nu-și plătesc dările locale.

Autoritățile locale nu vor mai putea percepe taxe pentru eliberarea certificatelor fiscale sau a adeverințelor pentru cartea de identitate.

Organele fiscale locale au dreptul să cesioneze creanțele fiscale către executorii judecătorești sau firme specializate pentru a recupera banii datorați.

Finanțarea centrelor militare

Începând cu 1 ianuarie 2026, finanțarea cheltuielilor centrelor militare din raza consiliilor județene și a sectoarelor Bucureștiului va fi asigurată din bugetul de stat, prin Ministerul Apărării Naționale, nu din bugetele locale.