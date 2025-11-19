Impozitele pe case, mașini, terenuri cresc cu peste 75%. Noi SCUMPIRI de anul viitor

Taxe și impozite
Taxe și impozite

Este oficial! De la 1 ianuarie taxele cresc din nou! Impozitele pentru case, terenuri și mașini vor fi mai mari cu peste 75%, accizele ar putea crește din nou, iar asta va duce la un nou val de scumpiri la raft!

În plus, unii analiști prognozează că statul ar putea crește din nou taxa pe valoare adăugată pentru a aduce bani la buget la 22% sau 24%.

Ce măsuri pregătește Guvernul?

În România se pregătește o nouă creștere de taxe de la 1 ianuarie 2026. Este vorba despre taxele și impozitele locale pentru că Parlamentul a votat proiectul prin care impozitele pentru locuințe, mașini și terenuri cresc cu peste 70%.

Sunt edili din țară care spun că media de creștere a acestor impozite va fi de aproximativ 75%. Vorbim despre măsurile Executivului incluse în pachetul 2, însă au fost votate abia acum pentru că proiectul a fost blocat la Curtea Constituțională.

De exemplu, proprietarul unui apartament cu 3 camere în Capitală va plăti de la 1 ianuarie 2026 cu 157 de lei mai mult.

De asemenea, de la 1 ianuarie va crește impozitul pe dividente de la 10% la 16 %. Analiștii se așteaptă la o creștere a taxei pe valoare adăugată de până 22-24%.