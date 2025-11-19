În plus, unii analiști prognozează că statul ar putea crește din nou taxa pe valoare adăugată pentru a aduce bani la buget la 22% sau 24%.

Ce măsuri pregătește Guvernul?

În România se pregătește o nouă creștere de taxe de la 1 ianuarie 2026. Este vorba despre taxele și impozitele locale pentru că Parlamentul a votat proiectul prin care impozitele pentru locuințe, mașini și terenuri cresc cu peste 70%.

Sunt edili din țară care spun că media de creștere a acestor impozite va fi de aproximativ 75%. Vorbim despre măsurile Executivului incluse în pachetul 2, însă au fost votate abia acum pentru că proiectul a fost blocat la Curtea Constituțională.

De exemplu, proprietarul unui apartament cu 3 camere în Capitală va plăti de la 1 ianuarie 2026 cu 157 de lei mai mult.

De asemenea, de la 1 ianuarie va crește impozitul pe dividente de la 10% la 16 %. Analiștii se așteaptă la o creștere a taxei pe valoare adăugată de până 22-24%.