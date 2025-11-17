Forma finală a inițiativei urmează să fie prezentată oficial la mijlocul lunii decembrie.

Potrivit proiectului, taxa ar trebui să descurajeze consumul excesiv al produselor ultraprocesate. Comisia speră ca schimbarea să determine treptat adoptarea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase, fără creșteri bruște de prețuri. Documentul menționează că se urmărește un impact financiar minim asupra populației.

Funcționarea noii taxe

Documentul arată că producătorii vor fi stimulați să reformuleze rețetele pentru a reduce ingredientele nocive. În acest fel, industria alimentară ar putea adapta produsele pentru a evita plata taxei. Veniturile colectate ar fi alocate exclusiv programelor de sănătate și prevenție la nivel european.

Taxa va viza în special alimentele ultraprocesate cu cantități ridicate de grăsimi saturate, zahăr sau sare. Exemple includ snacksuri, băuturi îndulcite, produse de patiserie ambalate, mezeluri ultraprocesate și sosuri industriale. Comisia subliniază că măsura are caracter preventiv și nu urmărește să fie punitivă.

Motivul din spatele măsurii

Executivul european atrage atenția că bolile cardiovasculare continuă să fie principala cauză de deces în Uniunea Europeană. Anual, peste 1,7 milioane de persoane mor din această cauză. Costurile economice asociate depășesc 280 de miliarde de euro anual, afectând bugetele naționale și sistemele de sănătate.

Documentul Comisiei evidențiază dovezi care leagă consumul ridicat de alimente ultraprocesate de obezitate, diabet și boli metabolice. Prin aplicarea taxei, Bruxelles-ul vizează reducerea graduală a factorilor de risc la nivelul populației.

Schimbări suplimentare pregătite de Comisie

Planul european de sănătate include și alte măsuri importante. Printre acestea se numără modernizarea legislației privind controlul tutunului, cu finalizare programată până în 2027. De asemenea, se discută introducerea unui sistem unitar de clasificare a alimentelor procesate. Acesta ar facilita consumatorilor înțelegerea informațiilor nutriționale.

Comisia și-a stabilit ca obiectiv reducerea mortalității cauzate de bolile cardiovasculare cu 20% până în 2035. Propunerile urmează să fie analizate în următoarele luni. Decizia finală va depinde de acordul statelor membre și de rezultatele evaluărilor de impact, ce vor fi publicate la începutul anului viitor.

Impactul asupra producătorilor și consumatorilor

Producătorii care nu reformulează produsele riscă să plătească taxe suplimentare. În același timp, consumatorii vor putea observa schimbări în oferta de pe rafturile magazinelor. Totodată, fondurile colectate vor susține programe europene pentru prevenirea bolilor și promovarea sănătății.

Această inițiativă reflectă efortul Comisiei Europene de a influența comportamentul alimentar al cetățenilor. Deși taxa va afecta în special produsele ultraprocesate, impactul economic general asupra populației ar trebui să fie moderat.

Produsele vizate și categoria de risc

Snacksurile, băuturile îndulcite, patiseria ambalată, mezelurile ultraprocesate și sosurile industriale fac parte din categoria produselor considerate cu risc ridicat pentru sănătate. Scopul măsurii este reducerea consumului excesiv al acestor alimente.

Pe lângă prevenirea problemelor cardiovasculare, Comisia urmărește și scăderea incidenței obezității și bolilor metabolice. Implementarea taxei ar putea stimula producătorii să adopte rețete mai sănătoase, cu mai puțin zahăr, sare și grăsimi.

Etapele următoare pentru adoptarea taxei

Până la prezentarea oficială din decembrie, Comisia Europeană va continua analiza impactului măsurii. Consultările cu statele membre și evaluările economice vor influența forma finală a taxei. Programul prevede ca decizia finală să fie luată la începutul anului viitor.

