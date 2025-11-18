Ce ne așteaptă în 2026: venituri înghețate, concedieri și noi taxe. Lista măsurilor de anul viitor

Taxe în 2026
Lista cu măsurile extrem de dure care îi așteaptă pe români în anul 2026 după aproape un an de austeritate.

Val de concedieri la stat, iar după reforma lui Bolojan aproape 13.000 de oameni rămân fără loc de muncă.

Impozitele pe case, terenuri și mașini cresc cu până la 70%, veniturile rămân pe loc, iar prețurile vor continua să crească.

Ce mai pregătește Guvernul din 2026?

o nouă majorare a accizelor - 10% creșterea prețurilor carburanților

concedieri în administrație - 10% aprox. 13.000 de oameni dați afară

salariile și pensiile înghețate

inflația - prognoză 9,6% la final de 2025 - peste 9% în primele luni din 2026

impozitele pe case, terenuri, mașini - 70%

scăderea puterii de cumpărare - la 45%

risc de recesiune

riscul retrogradării la categoria junk

datoria publică - 60%

 

 