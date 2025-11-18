Val de concedieri la stat, iar după reforma lui Bolojan aproape 13.000 de oameni rămân fără loc de muncă.

Impozitele pe case, terenuri și mașini cresc cu până la 70%, veniturile rămân pe loc, iar prețurile vor continua să crească.

Ce mai pregătește Guvernul din 2026?

o nouă majorare a accizelor - 10% creșterea prețurilor carburanților

concedieri în administrație - 10% aprox. 13.000 de oameni dați afară

salariile și pensiile înghețate

inflația - prognoză 9,6% la final de 2025 - peste 9% în primele luni din 2026

impozitele pe case, terenuri, mașini - 70%

scăderea puterii de cumpărare - la 45%

risc de recesiune

riscul retrogradării la categoria junk

datoria publică - 60%