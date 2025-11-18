Val de concedieri la stat, iar după reforma lui Bolojan aproape 13.000 de oameni rămân fără loc de muncă.
Impozitele pe case, terenuri și mașini cresc cu până la 70%, veniturile rămân pe loc, iar prețurile vor continua să crească.
Ce mai pregătește Guvernul din 2026?
o nouă majorare a accizelor - 10% creșterea prețurilor carburanților
concedieri în administrație - 10% aprox. 13.000 de oameni dați afară
salariile și pensiile înghețate
inflația - prognoză 9,6% la final de 2025 - peste 9% în primele luni din 2026
impozitele pe case, terenuri, mașini - 70%
scăderea puterii de cumpărare - la 45%
risc de recesiune
riscul retrogradării la categoria junk
datoria publică - 60%