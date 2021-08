„Mă interesează acest domeniu și am făcut câteva analize. Foarte multe documente nu se mai găsesc, în sensul în care nu s-a predat arhiva sau au predat arhivelor naționale și înțeleg că au nevoie de personal suplimentar pentru a pune pe site firmele de la care au preluat. Sunt drame ale oamenilor, plătesc între 200 și peste o mie de lei pentru documente. Am documentat această chestiune si am vorbit cu pesnionarii. Soluția este ca statul să acopere decontul acestor adeverințe, nu sunt oamenii vonovați că societățile respective au falimentat. Sunt niște ani de muncă, iar ceea ce se întâmplă este de-a dreptul sfidător pentru ceea ce au făcut pe parcursul vieții active.

În primul rând, societățile care dețin arhivele respective, societățile care au falimentat trebuie să afișeze pe site denumirea entităților de la care au preluat arhivele. Aceste informații trebuie afișate transparent. Adeverințele trebuie să se dea în câteva zile, acum durează și luni. Eu am propus termen de 90 de zile, dar putem să-l scurtăm și la 60 de zile”, a declarat Violeta Alexandru, la Realitatea PLUS.

Pe de altă parte, evaluarea dosarelor de pensii ar putea fi doar de fațadă. Și asta pentru că deși se analizează dosarele, nu există încă softul în care să fie centralizate, se lucrează în continuare pe sistemul vechi. Ministrul Turcan nu a venit deocamdată cu niciun plan concret.

„Cea mai completă imagine o are colega mea, Raluca Turcan, care poate oferi explicații. Problema este cu ritmul în care se face evaluarea. De la caz la caz se găsesc soluții, am și eu mai multe semnale, va explica cu siguranță colega mea, este un minister greu”, a spus Violeta Alexandru.