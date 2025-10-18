El a declarat sâmbătă presei că nu are informații câte dintre apartamentele din blocul afectat erau asigurate și a transmis că oamenii nu vor rămâne pe străzi.



'Am vorbit cu primul-ministru și Guvernul României va ajuta Primăria Capitalei ca să găsim o soluție. În orice situație, acești oameni nu vor rămâne pe străzi, vor fi cazați peste acest final de săptămână în hoteluri, la final, începând de luni, vor fi relocați în apartamente și în cel mai scurt timp Primăria, împreună cu Prefectura și cu toate organele statului, vor lua o decizie, în funcție de gradul de afectare a imobilului, ce să facă mai departe, dacă trebuie consolidat, dacă trebuie reconstruit, în funcție de cum va arăta expertiza, nu vă pot spune în acest moment, pentru că nu s-a finalizat', a afirmat Bujduveanu.



El a anunțat că oamenii din blocul afectat de deflagrație au început să se întoarcă în locuințe însoțiți de Poliție, pentru a-și lua din documente și haine, cu excepția celor din scara unde s-a produs explozia.



'Au început din aproape în aproape, dar sub însoțirea Poliției. Nu poate intra lumea fără să fie însoțită, pentru că este un risc iminent. (...) Primăria stă la dispoziție pentru a le crea cărți de identitate. Am creat de aseară cărți de identitate pentru oamenii care și le uitaseră acolo. (...) În acest moment, în scara afectată nu este nicio șansă să se intre, pentru că este un risc de colaps iminent', a spus Stelian Bujduveanu.