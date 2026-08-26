Bucureștiul și Ilfovul intră în scenariul militar MOBEX 26. Ce se întâmplă cu rezerviștii în perioada 5-12 octombrie

Ministerul Apărării Naționale anunță organizarea exercițiului „MOBEX București - Ilfov 26”, programat în perioada 5-12 octombrie. Activitatea are ca obiectiv verificarea stadiului de pregătire a populației pentru apărare și va implica o parte dintre rezerviștii cu domiciliul în București și județul Ilfov.
Cum vor fi chemați rezerviștii din București și Ilfov
Ordinele de chemare vor fi distribuite de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne. Documentul primit de fiecare rezervist va indica data la care acesta trebuie să se prezinte la unitatea stabilită.
Participarea la astfel de activități este prevăzută de legislația în vigoare. Potrivit Legii nr. 446/2006, rezerviștii trebuie să ia parte la antrenamentele și exercițiile prin care este evaluată rezerva.
În cazul rezerviștilor care sunt angajați, obligațiile legale se extind și asupra angajatorilor. Aceștia trebuie să asigure prezența salariaților chemați la exercițiu prin acordarea unei zile de concediu suplimentar plătit.
Pentru acordarea acestei zile libere este necesară adeverința eliberată de centrul militar.
Ce verifică MApN prin exercițiile MOBEX
Exercițiile MOBEX sunt organizate și planificate anual, iar programarea acestora vizează, în principiu, cel mult zece județe.
În timpul acestor activități este verificată capacitatea de completare cu resurse umane și materiale a structurilor care au responsabilități în domeniul apărării și securității naționale.
Prin participarea rezerviștilor și prin verificarea resurselor disponibile, autoritățile urmăresc modul în care structurile vizate pot fi completate în cadrul scenariilor prevăzute pentru exercițiile de mobilizare.
București și Ilfov au mai fost vizate de un exercițiu anul trecut
Un exercițiu de mobilizare destinat Bucureștiului și județului Ilfov a fost organizat și anul trecut. Pentru ca impactul asupra activităților sociale și economice să fie cât mai redus, în cadrul MOBEX desfășurat atunci au fost incluse doar o parte dintre unitățile militare dislocate în această zonă.
Pentru ediția din acest an au fost incluse în planificare unitățile militare care nu au fost verificate în timpul exercițiului de mobilizare „MOBEX B-IF-25”.
Astfel, „MOBEX București - Ilfov 26” va include alte unități decât cele care au făcut obiectul verificărilor din cadrul exercițiului de anul trecut.
MApN avertizează asupra informațiilor false
Ministerul Apărării Naționale atrage atenția că organizarea exercițiului poate genera informații false sau materiale de dezinformare și le recomandă cetățenilor să urmărească informațiile provenite din surse oficiale.
„Pentru a evita dezinformarea și știrile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activități, reiterăm că astfel de exerciții au caracter de rutină și recomandăm cetățenilor să se informeze din surse oficiale”, transmite Ministerul Apărării.