2025, anul austerității în România, se încheie cu cheltuieli uriașe în Capitală. Primăria Capitalei organizează anul acesta nu unul, ci trei târguri de Crăciun, iar suma vehiculată pentru organizarea lor este de 3 milioane de euro, cu 50% mai mult decât anul trecut.



Toate cele trei târguri vor avea intrare liberă și vor fi organizate de CREART, instituție din subordinea Primăriei Capitalei. BUCHAREST CHRISTMAS MARKET va fi deschis în Piața Constituție, timp de 30 de zile. Și în Piața Universității se deschide un târg special pentru diverse preparate culinare, iar pe Esplanada Operei Naționale București, primăria organizează un târg de Crăciun unde vizitatorii vor asculta muzică clasică.



Și nu doar Primăria Capitalei aruncă cu banii de sărbători. Pentru că nu erau de ajuns TREI târguri într-un singur oraș, primarii de sector au organizat și ei astfel de evenimente. Pregătirile pentru târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei din sectorul 6 au început deja de câteva zile bune, iar primarul Ciucu deja se laudă cu evenimentul.



Primăria sectorului 3 mută anul acesta târgul de Crăciun. Nu se va mai desfășura în Hala Laminor ci în Piața Alba Iulia. Valoarea totală a contractului este de 1.700.000 de lei, bani proveniți din bugetul local.



Și în sectorul 4 primarul Băluță a dat startul pregătirilor pentru târgul „Tărâmul de Gheață” organizat în Parcul Lumea Copiilor. Bucureștenii vor găsi acolo un Balon cu aer cald, tiroliană sau caravană cu animale magice.



Așadar, bucureștenii vor avea anul acesta ȘASE târguri de Crăciun, iar autoritățile promit multe atracții. Toate contra-cost, bineînțeles. Dacă anul trecut la târgul de Crăciun un pahar de vin fiert costa 20 lei, 100 g de cozonac aproximativ 10 lei, iar un Moș Crăciun de turtă dulce costa 20 de lei, anul acesta, după valul de scumpiri, prețurile vor fi cu siguranță mult mai mari. Dar, în timp ce veniturile oamenilor s-au redus semnificativ, după ce Guvernul a tăiat ca să acopere datoriile, austeritatea pare că nu a ajuns și la administrația locală.