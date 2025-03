Daniel Băluță a subliniat că soroșistul din fruntea Primăriei Capitalei refuză să emită avizul Comisiei Tehnice de Circulație, necesar pentru demararea lucrărilor de reabilitare a Planșeului Unirii.

”Este un gest de o inconștiență cel puțin ieșită din comun. Este inexplicabil de ce domnul primar general are un astfel de comportament. Am obținut toate avizele pe care dânsul le-a cerut. Mai mult, am obținut o autorizație de constuire pe care a făcut tot ce i-a stat în putere să o anuleze. A avut timp să meargă în instanță, a avut timp să meargă la coafor, a avut timp să facă absolut toate lucrurile, însă refuză pur și simplu să semneze autorizația de construire, refuză să ne emită avizul Comisiei Tehnice de Circulație. Este ceva ce nu am mai întâlnit până acum, un astfel de comportament este mai presus decât ceea ce a reprezentat o dată pentru partidele politice, baronii.

L-am putut numi pe domnul Nicușor Dan cu un comportament, într-un limbaj de argou, de baorsan. Face absolut tot ce îi convine, nimic altceva”, a declarat Daniel Băluță, la Realitatea PLUS.

Mai mult, edilul de sector a menționat că apelat la instanță și folosește toate pârghiile legale ca să îl oblige pe Nicușor Dan să emită avizul.

”Am apelat deja la instanță, încercăm să folosim forța legii pentru a-l obliga pe domnul primar general să pună în siguranță centru Capitalei, pentru a nu exista în această zonă victime. Inconștiența dânsului a ajuns la cote paroxistice și pur și simplu, în ultima perioadă, refuză dialogul”, a mai spus primarul Sectorului 4.

De asemenea, primarul Băluță a vorbit și despre proiectele pe care Nicușor Dan le-a blocat în ultimii ani.

”Un gest de ipocrizie și de un cinism extrem este reprezentat de același aviz al Comisiei Tehnice de Circulație pe care nu-l eliberează pentru un spital de psihiatrie infantilă cu un centru dedicat adicției de droguri. Nici măcar pe acesta, care este făcut din banii unei fundații nu dorește să îl constuiască. Nu dorește să constuiască școli, nu dorește să constuiască grădinițe. Toate lucrurile acestea sunt blocate de ambiția, de încăpățânarea pe care o are. Este inexplicabil ceea ce face, iar această conduită afectează viața noastră a bucureștenilor în general”, a transmis Băluță.

În plus, primarul Sectorului 4 l-a acuzat pe Nicușor Dan că îi sfidează pe cetățeni cu postările sale și că se ocupă de orice altceva, în loc să își facă treaba.

”Aici vine această inconștiență. Vă dați seama ce sfidare majoră putem vedea din partea dânsului în momentul în care vedem că are timp, ore în șir să le petreacă în instanță, are timp ore în șir să le petreacă la coafor, orice face numai să nu își facă datoria. Nu știu ce mai are să ne mai arate: cum mănâncă melci, cum mănâncă fructe de mare sau orice alt lucru menit să ne mintă pe noi toți pentru că da, Nicușor Dan este cel mai mare mincinos pe care l-am văzut vreodată până acum”, a afirmat acesta.

Totodată, el a ținut să precizeze că nu va renunța la lupta pentru Planșeul Unirii și a dezvăluit că a acționat deja în instanță pentru a obține o Ordonanță Preșdențială în acest sens.

”Am apelat la instanță pentru a obține o Ordonanță Președințială care să îl oblige să semneze această autorizare de construcție, dar poate mai presus decât orice este bine să vedem cât de ipocrit și de mincinos este acest om”, a menționat prim-vicepreședintele PSD.

Cât despre sursa banilor pentru campania lui Nicușor Dan, Băluță a spus: ”Vă dați seama sfidarea dânsului este cu atât mai mare cu cât spune câ dânsul este un om transparent, că pune la dispoziția alegătorilor sursele de venit pe care are în această campanie. Nu am o explicație, dar sunt convins că cei care se ocupă de acest lucru vor verifica de unde vin aceste surse de finanțare pe care le are”.