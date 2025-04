„Am primit o valiză cu informații devastatoare despre un candidat la prezidențiale.

Voila. Am 4 giga de documente bomba despre hidra inimaginabilă din spatele unuia dintre cei care vor să devină președintele acestei tari.

Stai în zona și afli. Am petrecut ultimele zile împreună cu echipa mea și am trecut prin aproximativ 1300 de documente, le-am băgat în diverse programe AI, am vorbit cu specialiști ca să înțeleg impactul pentru ceea ce am primit și citit. Am făcut asta pentru că mi s-a părut important să nu fiu dus de nas, să nu mi se arunce prostii și sa merg după fentă.

Informațiile nu aveau însa și o poveste. Mi-a revenit misiunea să înțeleg dacă am o poveste de spus și dacă este una, să hotărăsc dacă o fac publică, si m-am hotărât să o fac”, a declarat influencerul Vlad Mercori.