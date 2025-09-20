"Noi nu putem încasa bani la bugetul de stat decât de la oamenii care lucrează în România. Sau vom avea mai mulți oameni care lucrează în România, sau sunt mai productivi și vom încasa banii la bugetul de stat având o povară fiscală mai mică.

Sau, dacă vrem să avem mai mulți bani la bugetul de stat, va trebui să mai punem mai multe taxe pentru cei care lucrează. Avem niște situații: alături de Italia, suntem pe ultimele două locuri la populația activă în economie din segmentul 55–64 de ani. Doar 53% dintre românii din acest interval lucrează în economie," a afirmat Ilie Bolojan.

DUPĂ CE A ORDONAT DISPONIBILIZĂRI, BOLOJAN LE TRANSMITE ROMÂNILOR CĂ TREBUIE SĂ-ȘI CAUTE DE LUCRU

Anunțul premierului pare oarecum în contradicție cu efectele primelor măsuri de austeritate impuse chiar de guvernul condus de el. Economia reală și piața muncii dau semne de contractare, iar planul de restructurare din administrația locală ar putea trimite alte mii de oameni în șomaj sau la pensionare anticipată, exact din plaja de vârstă indicată de Ilie Bolojan.

