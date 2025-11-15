Bolojan: În companiile unde sunt pierderi cronice, unde pasivul este mult mai mare decât activul, să finalizăm procedurile de lichidare. Deci, aceste companii care sunt, de fapt, o gaură neagră, nu mai trebuie să aibă activitate.

Reporter: Deci, companiile care au datorii mari vor fi lichidate?

Bolojan: Companiile de stat trebuie lichidate, o parte dintre ele, și în aceste zile definitivăm lista. Săptămâna viitoare se va comunica lista pe care Guvernul va lucra, într-o primă etapă, pentru lichidarea acestora.

Reporter: Când spuneți de lichidări, vă referiți și la Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR, care e principala companie cu datorii mari la stat?

Bolojan: Este una din companiile care va intra în lichidare, cu siguranță.