„De săptămâna viitoare începem să punem în procedură de adoptare prin angajarea răspunderii guvernului pachetul pe administrația locală și centrală, înseamnă că mai luăm încă un set de măsuri în așa fel încât anul viitor să scădem cu cel puțin 2 puncte procentuale acest deficit.

Odată ce pachetul 3 este adoptat și ar trebui să treacă de CCR, pentru că am căutat să respectăm toate aspectele care țin de constituționalitate, în afară de calcularea numărului de angajați după o formulă care ține de numărul de locuitori și care, acolo unde personalul este în plus, impune reducerea de personal sau de cheltuieli de personal, înseamnă și o reducere în administrația centrală de aproximativ 10% a fondului de salarii.

Mie nu poate să-mi spună nimeni din administrație ceea ce se poate face.

Per global, 10% din personalul din administrația locală ar trebui să plece.

Toate domeniile trebuie să fie parte a acestui efort. Aici nu e vorba de a face excepții, ci este vorba că, în acest efort colectiv, fiecare trebuie să participe, de la Parlamentul României până la ultimul funcționar din cea mai mică comună.”, a declarat Ilie Bolojan.

Pe lângă concedieri, Bolojan susține că unele companii de stat trebuie chiar lichidate.

„Companiile de stat trebuie lichidate – o parte dintre ele. Definitivăm lista, iar Guvernul va lucra într-o primă etapă pentru lichidarea acestora.”

În timp ce face apel ca toate ministerele să ia măsuri în acest sens, fix apropiații premierului sunt cei care nu par a fi afectați de situația economică a țării. De exemplu, Mihai Jurca, cel care a fost colaborator la Primăria Oradea pe vremea când Bolojan era primar acolo. Acesta l-a urmat la Palatul Victoria pe Bolojan și a primit funcția de șef al Cancelariei prim-ministrului cu rang de ministru. Pentru această funcție, potrivit presei, Mihai Jurca ar fi plătit cu 24.150 de lei brut pe lună.

Acesta ar fi primit și un apartament de două camere din partea statului, dar în realitate locuiește într-o vilă. În timp ce el locuiește în lux, acesta le-a cerut ferm miniștrilor să conducă propriile mașini sau chiar să meargă cu transportul în comun.

„Am redus imediat, am și semnat un act adițional cu RAPPS pentru reducerea numărului de mașini de la 30 la 15. Nu va mai avea șofer.”, a declarat Mihai Jurca.