PSD Iași acuză dublul standard al premierului Ilie Bolojan

Social-democrații ieșeni afirmă, într-un comunicat de presă, că „în timp ce la nivel național premierul Ilie Bolojan vorbește despre toleranță zero față de corupție, la Iași, partidul domniei sale protejează și promovează personaje care ar trebui să fie departe de funcțiile publice”.

Cazuri controversate în filiala PNL Iași

PSD Iași aduce în atenție cazul lui Dragoș Doloi, consilier local PNL într-o comună din județ, despre care afirmă că nu ar fi fost exclus din partid, așa cum a susținut președintele filialei, Alexandru Muraru, deși acesta se află în arest pentru trafic de persoane și sclavie.

Alesul care vrea arestarea lui Georgescu, nou derapaj la adresa patrioților. Alexandru Muraru: ”Simion e un huligan, nu merită pază specială”

Un alt exemplu invocat este Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, care „continuă să conducă filiala de facto, deși are mai multe dosare penale și o lungă listă de suspiciuni privind fapte de corupție”. În aceeași linie, este menționat și Petru Avram, fost director al Administrației Bazinale de Apă Prut–Bârlad și lider PNL Iași, trimis în judecată de DNA în trei dosare pentru abuz în serviciu și numiri ilegale.

Liderul PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, îi solicită premierului Ilie Bolojan să analizeze cu atenție situația din filiala locală a PNL, unde „PNL a devenit sinonim cu dublul standard, iar integritatea e doar un slogan de campanie”.

