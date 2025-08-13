Ilie Bolojan a fost întrebat, în cadrul unui interviu tv, dacă proiectul privind Pilonul 2 de pensii este abandonat complet sau se va relua discuția altă dată pe această temă.



"Proiectul care a apărut pe agenda publică săptămâna trecută nu este abandonat. Foarte probabil, săptămâna viitoare va fi discutat din nou în Guvern. Este un proiect de lege pe care dacă îl vom aproba va fi trimis în dezbaterea parlamentară. Trebuie să recunoaștem că el a născut foarte multe discuții legitime în spațiul public, pe de o parte pentru că a fost o manieră neinspirată de a fi promovat. ASF, prin Ministerul Muncii, fără o pregătire, fără o comunicare publică, fără o dezbatere, chiar pro și contra, și fără criticile care sunt inerente la acest tip de proiecte, l-a trimis pur și simplu în Guvern și ne-am trezit cu o zi înainte cu el publicat pe ordinea de zi și atunci am luat decizia să îl amânăm și să îl analizăm într-o primă citire. El are un impact asupra unui important număr de români, nefiind nici explicat foarte bine, nefiind nici înțeles, s-a perceput că Guvernul confiscă banii dintr-o parte din pensii, că Guvernul nu-ți permite să-ți folosești această mică acumulare pe care o ai așa cum ai dori tu", a precizat premierul.

Bolojan, pregătit să tranșeze mofturile lui Băsescu pentru vila de lux din Dorobanți



Premierul României a mai spus că săptămâna viitoare va fi o nouă dezbatere organizată la Ministerul Muncii pe acest subiect.



"Acum trebuie să discutăm deschis. Se pune întrebarea de ce nu l-am promovat de 17 ani și l-am aruncat acum. Există o explicație și aici, și anume faptul că noi ca țară luptăm și intenționăm să intrăm într-un club de țări în care dacă am intra, în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, ratingul nostru ca țară s-ar îmbunătăți, ceea ce, de exemplu, ar însemna o atractivitate mai mare pentru investitori, ar însemna niște costuri de dobânzi mai mici și, în general, o certificare că România este pe un drum bun economic și instituțional. Și atunci avem un termen până la începutul lunii septembrie ca acest proiect să fie trimis în Parlament pentru dezbatere parlamentară, întrucât există o evaluare în toamna acestui an la una dintre comisiile unde trebuie să obținem evaluarea și pe acest domeniu al competitivității", a afirmat Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan avertizează: „Riscul de incapacitate de plată este mare toamna aceasta, fără măsuri urgente”