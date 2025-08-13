Zilele acestea Ilie Bolojan urmează să negocieze cu Traian Băsescu cerințele pe care fostul președinte le are în privința locuinței de protocol.

Scandalul a izbucnit după ce premierul a amânat cererea de pe masa guvernului. Motivul – mofturi prezidențiale.

Vila de protocol din Dorobanți ar urma sa îi fie data fostului președinte, Traian Băsescu. Surse Realitatea Plus spun însă că fostul președinte nu și-o dorește pentru că este departe de biroul său.

Iar casa nu ar fi singurul subiect al negocierii. Sursele spun că cei doi urmează să stabilească și ce sumă va primi Traian Băsescu din indemnizația pe care o lua ca președinte, respectiv 75% lunar din salariu.

Deși declarat colaborator al securității, fostul președinte a solicitat Administrației Prezidențiale privilegiile pe care le avea în urma funcției. CCR a acceptat cererea iar acum Băsescu vrea să își recupereze inclusiv indemnizația din urmă.

O singura reație a venit în acest sens din partea premierului.

"Vom tranșa această problemă în așa fel încât să respectăm prevederile legii", a spus Bolojan.