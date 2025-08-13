Premierul a evidențiat că România nu este izolată de fenomenele economice europene și globale, iar stagnarea observată în economiile majore, precum cea germană, afectează inevitabil și creșterea economică a țării noastre.

„Sunt doi factori care au concurat la scăderea economică. Un factor extern, unul intern. Cel extern e încetinriea economică în general. În Germania e o formă de stagnare. Tot ce e în țările europene ne influențează și pe noi. Acest factor vine de mai mulți ani.”

În ceea ce privește factorul intern, Bolojan a menționat că „aceste măsuri necesar a fi luate pentru a corecta deficitul sunt generatoare de încetinire economică. A scăzut consumul. Componenta de consum e atrofiată. Am avut o dezvoltare bazată pe consum. Aceste măsuri sunt necesare, altfel intrăm în colaps”.

Moderat optimist, dar conștient de dificultăți

Premierul s-a declarat „optimist moderat” în privința viitorului economic al României: „Am încredere însă în potențialul economic al României. Înseamnă că avem aceste constrângeri bugetare, că am cheltuit mai mult decât ne-am permis.”

Această încredere vine în contextul în care România are acces la fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Totuși, Bolojan atrage atenția că situația investițiilor rămâne dificilă: „La PNRR avem la dispoziție bani. Tot din punct de vedere al investițiilor suntem într-o situație dificilă. Am contractat lucrări la valori pe care nu le putem susține.”

În acest cadru, prim-ministrul subliniază că „cea mai mare parte a bugetului se duce pe cofinanțarea acestor proiecte,” evidențiind constrângerile financiare cu care se confruntă Guvernul în implementarea investițiilor.

Consecințe clare dacă măsurile nu sunt adoptate

Ilie Bolojan a avertizat că „dacă acest pachet nu e adoptat, practic nu conștientizăm situația dificilă în care ne aflăm. Nu o să mai avem bani să finanțăm autoritățile locale. Să fie ele mai eficiente.”

Premierul a menționat faptul că piața financiară românească a reușit să iasă din „indicatorul de rating” în iulie, dar a atenționat că „dacă nu adoptăm acest pachet o să intrăm într-o fundătură. Degeaba ai făcut un singur pas, dacă nu ai făcut toți pașii pentru a trece această punte a dificultăților.”

Riscul ca România să intre în incapacitate de plată rămâne „mare, în această toamnă, fără aceste măsuri.” Premierul a spus că își dorește să evite astfel de situații.

Durata și condițiile necesare pentru stabilizarea economică

Referindu-se la perioada în care aceste măsuri vor trebui aplicate, Ilie Bolojan a afirmat că „aceste măsuri pot dura până în toamna anului viitor.” În plus, el a evidențiat nevoia de continuitate și coerență politică: „De asemenea, avem nevoie de stabilitate politică. Reducerea unor cheltuieli nu se poate face de pe o zi pe alta.”

