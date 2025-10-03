"O problemă importantă e descurajarea acordării nejustificate a concediilor medicale, costul anual este de peste un miliard de euro. Acum zece ani era la jumătate din valoare. Trebuie să descurajăm această practică.

Nu mă refer aici la cei care într-adevăr au un temei justificat, o boală serioasă, ci mă refer la punțile dintre Crăciun și Anul Nou sau la elemente pe care le vede orice om care se uită într-o statistică și pe care le achită angajatorul sau statul.

De asemenea, este nevoie ca toate cheltuielile sociale să fie date celor cu venituri mici în această zonă", a afirmat Ilie Bolojan..