Bolojan a cerut CCR să judece mai repede contestația împotriva legii care îi sărăcește și mai mult pe români

Premierul s-a enervat că nu-i poate taxa pe români chiar de la 1 ianuarie
Premierul s-a enervat că nu-i poate taxa pe români chiar de la 1 ianuarie

Guvernul Bolojan solicită Curții Constituționale devansarea termenului pentru judecarea contestației depuse de AUR la legea privind noile majorări de taxe și impozite, adoptată marți de Parlament. Solicitarea vine după ce Curtea Constituțională a stabilit ca dată de analiză a sesizării de neconstituționalitate ziua de 21 ianuarie anul viitor.

Guvernul va solicita CCR preschimbarea termenului de 21 ianuarie 2026, stabilit pentru judecarea contestației la legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, adoptată marți de Parlament”, a transmis Executivul.

„Faptul că CCR a fixat pentru 21 ianuarie analiza sesizării de neconstituționalitate asupra legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, produce o întârziere de cel puțin o lună a aplicării tuturor măsurilor fiscale și afectează planul Guvernului de echilibrare a deficitului bugetar.”

„Pachetul de măsuri include majorarea impozitului pe proprietate, creșterea taxei auto, impozitul mai mare pe dividende și introducerea unei taxe pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene.