Guvernul va solicita CCR preschimbarea termenului de 21 ianuarie 2026, stabilit pentru judecarea contestației la legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, adoptată marți de Parlament”, a transmis Executivul.

„Faptul că CCR a fixat pentru 21 ianuarie analiza sesizării de neconstituționalitate asupra legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, produce o întârziere de cel puțin o lună a aplicării tuturor măsurilor fiscale și afectează planul Guvernului de echilibrare a deficitului bugetar.”

„Pachetul de măsuri include majorarea impozitului pe proprietate, creșterea taxei auto, impozitul mai mare pe dividende și introducerea unei taxe pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene.