”Doar 52% din preţul plătit de oameni îl reprezintă energie electrică activă, în rest vorbim despre taxe, tarife, de transport, distribuţie, furnizare, certificate verzi şi aşa mai departe. Avem această strategie foarte clară de a reduce preţul de la 1,55 lei cât era, în medie, în prima zi de mandat, când am ajuns la Ministerul Energiei, de a-l duce cât mai aproape de cifra de un leu. Iar astăzi avem deja 4 furnizori care şi-au optimizat activitatea şi au reuşit să scadă şi să aibă oferte sub 1,30 lei pe kWh pentru consumatorii casnici.

România va avea centralele pe cărbune active. Trei grupuri vor fi active până la finalul anului 2029, două dintre ele cel puțin până la finalul lunii august a anului viitor.

Reprezintă, poate, cea mai mare victorie pe care România a putut să o aibă în materie de sistem energetic prin aceasta modificare a PNRR-ului care a fost una extrem de complicată România s-a asigurat că cel mai negru scenariu, și anume situația în care am putea avea un potențial blackout în această iarnă va fi 100% evitată”, a declarat ministrul Energiei.