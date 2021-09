"Există un tip de corupție în justiție care influențează viața politică. Sunt sute de abuzuri comise de fostul DNA și nimeni nu a fost cercetat sau condamnat pentru numeroase dosare făcute pe nașpa, pentru oameni care au fost hărțuiți ani la rând pentru ca, în cele din urmă, instanțe de judecată să aibă curajul să-i achite. Aceste abuzuri influențează comportamentul politic al tuturor partidelor, poate cu excepția USR Plus, unde avem, conform presei, suspiciuni de corupție care nu sunt anchetate de actualul DNA,"

CÂT de "infiltrat" este PSD. Care este relația Pahonțu-Statul Paralel

Analistul politic a comentat și aprecierea fostului lider PSD că partidul ar fi infiltrat la vârf, în mare proporție, de oameni care au legături cu serviciile și statul paralel.

"Putem avea această impresie, asupra unu personaj indicat de Liviu Dragnea am si eu suspiciuni, dar aceste lucruri trebuie și dovedite. Pe de altă parte, ce spunea dânsul despre Lucian Pahonțu (directorul SPP) că ar fi preluat statul paralel, este greu de crezut, pentru că Pahonțu nu s-a aflat în sufrageria lui Oprea, în 2009. În plus, SPP nu are tipul de informație și tipul de structură pentru a conduce statul paralel pe zona Justiției, așa cum făcea SRI, legal, până la denunțarea protocoalelor.

Cred că trebuie să diferențiem un pic lucrurile, pentru că una este influența nefastă a abuzurilor din Justiției și alta este să conduci efectiv lucrurile, așa cum s-a întâmplat odinioară.

De exemplu, eu nu sesizez acum influența SRI, ca dovadă este campania lui Ludovic Orban, dacă era SRI-ul pe care-l știu eu era toată lumea aliniată, ori Orban a făcut campanie pe bune, împotriva unei unități (a serviciilor -N.R.), este drept.

Din conducerea PSD eu văd cel puțin un personaj care tot raportează în stânga și în dreapta, dar cred mai degrabă că o face din proprie inițiativă, nu că-i cere cineva.

Ce șanse are noul proiect politici al lui Liviu Dragnea și Codrin Ștefănescu

Bogdan Chirieac a comentat și afilierea lui Liviu Dragnea la proiectul lui Codrin Ștefănescu, Alianța pentru Patrie. "Este foarte greu să pornești un partid de la 0 și, într-adevărat, istoria ne arată că nicio aripă desprinsă din PSD n-a avut succes . Era cât pe aici ca regula să fie infirmată de Pro România, dar până la urmă și partidul lui Victor Ponta a înregistrat același eșec ca și celelalte proiecte social-democrate", a explicat Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.