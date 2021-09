„Eu aș vrea să vă spun care a fost poziția României. Am susținut în intervenția mea din cadrul consiliului următoarele lucruri. Este foarte important ca toate statele membre să își extragă cetățenii din Afganistan – și am subliniat faptul că România a reușit să își extragă cetățenii, cei 49 de români, aflați în Afganistan, plus încă șapte cetățeni străini, ceea ce este un lucru extraordinar. Ați văzut ce s-a întâmplat în ultimele zile și cât de greu este să se ajungă în acest moment la aeroportul din Kabul. Totodată, am spus că noi vom continua efortul de a reloca colaboratori ai autorităților române sau ai instituțiilor partenere, vom continua să relocăm persoane aflate în riscuri iminente – și aici mă refer la jurnaliști, mă refer la femei, copii, mă refer la magistrați, cu o condiție esențială, și anume să realizăm toate verificările de securitate, aceste verificări de securitate să fie realizate de către instituțiile statului român”, a afirmat Bode, la finalul reuniunii extraordinare a Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI), de la Bruxelle.

La finalul lunii august, Lucian Bode spunea că România este pregătită să primească refugiați din Afganistan, dar numai anumite persoane, în special colaboratori ai țării noastre, cum ar fi jurnalişti sau magistraţi.

“În legătura cu criza migranţilor din Afganistan cel mai important lucru pe care noi l-am realizat este cel legat de aducerea în siguranţă a celor 49 de cetăţeni români aflaţi în Afganistan. Eu felicit atât pe colegii de la Ministerul Apărării Naţionale, cât şi pe colegii de la Ministerul Afacerilor Externe care au coordonat această celulă de criză, cât şi structurile noastre speciale, serviciile secrete care împreună au reuşit ceea ce nu au reuşit foarte multe naţiuni, din păcate, şi anume aducerea tuturor cetăţenilor acasă. Este de remarcat şi faptul că am reuşit să aducem şi şapte cetăţeni străini pe lângă cei 49 de cetăţeni români din Afganistan”, declara, pe 30 august, ministrul de Interne.



El sublinia încă de atunci că România poate primi persoane aflate în pericol iminent în Afganistan, dacă verificările sunt realizate de către structurile de securitate ale statului român.



“Noi avem două centre de custodie unde avem peste 200 de locuri, sub 60% este gradul de ocupare, aici vorbim de centre de regim închis. Avem şase centre de azil. Aceste centre de azil au o capacitate normală de funcţionare de 1.100 de locuri. Astăzi sunt disponibile 751 de locuri pentru că în două centre sunt lucrări de reabilitare, iar în cele şase centre avem 496 de migranţi, de cetăţeni care beneficiază de aceste condiţii de azil. Suntem pregătiţi să primim în aceste centre colaboratori ai structurilor noastre, suntem pregătiţi să primim în aceste centre persoane aflate în risc iminent şi mă refer la jurnalişti, la magistraţi, suntem pregătiţi să primim studenţi care beneficiază de burse în România şi în general persoane aflate într-un pericol iminent în Afganistan, cu o singură condiţie, verificările să fie realizate de către structurile de securitate ale statului român”, arătat Lucian Bode.