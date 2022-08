„Toate lucrurile au un început, un cuprins, o încheiere. Lucrurile se vor întâmpla. Din păcate au fost generații de sacrificiu 30 de ani, fiindcă au fost trădătorii la putere, lovitura de stat, lucru dovedit”, a avertizat Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS, despre Revoluția din decembrie 1989 și dosarul din instanță, la B1 TV.

„A venit un prim-ministru care vrea să facă lucruri, este blocat pe toate părțile, i se bagă lucruri în cap, dar au început să scape oamenii, să ia premii, am inceput să ne mișcăm. Începe să îi scoată pe oameni de la guvernare. UDMR trebuia să iasă la sfârșitul lui iunie. UDMR nu are ce să caute în Parlamentul României. Sunt mână în mână cu mafia din celelalte partide, au terminat cu pădurile. Înainte de alegeri ce au hotărât? Toată povestea asta cu pădurile să o mutam la un privat. Îi dam bani de la Eximbank, care era sub sechestru, la Depozitarul Central. Un prim-ministru - Victor Ponta transfera actiunile sechestrate la Depozitarul Central către o altă instituție, i se spune e ilegal. (...) Ilegalitate crasă! S-a întâmplat ceva cu dânsul? Nu. (...)

Până a venit dl prim-ministru Ciucă, scapă oamenii, câștigăm acolo, câștigăm acolo. Cât a fost dl Ludovic Orban, nu se întâmpla nimic, murea tot”, a declarat Bobby Păunescu.

„Duminica viitoare sau în două duminici maxim vom avea un triplex, cu o serie întreagă de televiziuni și din America în care se va discuta acest subiect cu ce s-a întâmplat în România și cu demersul dlui Teodor Mărieș și al Asociației 21 Decembrie 1989 de derusificare a României.

În Congresul american se va discuta și acest lucru.

Deci, stimați decidenți împotriva României, din Parlament și..., acum vreo trei ani spuneam că norii negri se aduna deasupra României, am trecut, acum încep să se dea un pic la o parte. Și nici prin cap nu vă trece ce va urma. Așa cum nimănui nu-i venea să creadă în octombrie 89 că în decembrie Nicolae Ceaușescu o să fie omorât la zid, nu mă refer la crime de genul ăsta, ceea ce ați făcut dumneavoastră. Eu vă spun doar că am citit prin presa, internet (...), că sunt grave, foarte grave. Și nu prea mai e acum un motiv de mare supărare, ca lucrurile ajung la incheiere. Există un început, cuprins și încheiere. Noi la inceheiere vom da ce trebuia să spunem la încheiere, de dl Milea, de cutare, cutare, iar după asta vom anunța și noi ce se va întâmpla atunci. Eu înțeleg că vor urma o serie de atacuri, la adresa noastră, de 20 de ani sunt la adresa mea, la adresa lui Rupert Murdoch, 20th Century Fox, la adresa Americii, la adresa dlui Rockefeller, a dlui Rotschild, a Vaticanului, la adresa Bisericii Ortodoxe Române, la adresa Jandarmeriei, a Poliției, a serviciilor secrete din România, la adresa celor care pot să apere România. (...)

Românii noștri din toată lumea au inceput să se miște. Ajungem la al 33-lea an, anul în care trebuia să se întâmple. S-a dezlănțuit și urmează să vedem efectele.

Contează România, și cei din Diaspora, și cei de acasă care se chinuie să plătească factura. Nu că n-ar munci, nu că n-ar merita să aibă bani, pentru că românii sunt ținuți jos tocmai ca să aibă alte probleme. Toți avem aceleași probleme, mai mici, mai mari, rate, salarii, sunt tinuti toti jos. Nu vreau să intru într-o zonă care pare ficțională, vibrația cât tot mai jos a populației, insa nu sunt numai românii. (...) Se reia discuția despre Caracal, interesul era să atace Baza de la Deveselu, ce s-a întâmplat la Caracal se întâmplă în toată România. Nu văd niciun rezultat. Nu a interesat viața fetelor. (...)

Indiferent de barierele ce ni se pun să putem face niște lucruri, lucrurile se întâmplă și au început să se întâmple. (...)

Am ajuns deja la 50 la suta din PIB ca datorie publica, am plecat la zero in 90, tocmai pentru a îndatora România, românii și a duce lucrurile cât mai jos.

Iată că vine un prim-ministru care sprijină anumite lucruri și vedem rezultatele, iar incep medaliile, iar incep lucrurile să urce. Să vedeți cum ne vor da in cap, se vor găsi tot felul de probleme...

Încercăm să facem niște lucruri în interesul țării noastre. Cum spunea Nelson Mandela, nimic nu e imposibil până se întâmplă. Și se va întâmpla și a început să se întâmple. La nivel internațional. Unde cei care ne lucrează aici in România nu au acces”, a mai spus Bobby Păunescu, duminică seară, la B1.