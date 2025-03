Minerva și-a petrecut ultimele luni de viață în spitale, atât în țară, cât și în străinătate, în lupta sa cu o boală cruntă.

Potrivit unor surse Click!, Minerva suferea de cancer ovarian. S-a stins din viață în această dimineață la ora 07:45, în Spitalul Sfântul Ioan, acolo unde era internată de câteva săptămâni. Va fi înmormântată luni, 10 martie, la Arad, lângă tatăl ei.

Încă din copilărie, a fost nevoită să ducă o luptă grea cu boala. La doar 9 ani, medicii i-au pus un diagnostic crunt: leucemie limfocitară acută. A urmat o perioadă lungă de tratamente, restricții și incertitudine, în care a fost nevoită să renunțe la o copilărie normală.

„La nouă ani mi s-a spus că am leucemie. Era o luptă continuă, atât pentru mine, cât și pentru părinții mei. La început, nimeni nu era sigur de diagnostic. Ani de zile am trăit ca într-o cușcă, fără să am voie să mă joc sau să fac mișcări bruște. Am stat mai mult prin spitale și am dus această luptă până la 17 ani. Chiar și după aceea, a trebuit să iau tratament”, povestea astrologul.

Minerva nu a fost ferită nici de alte experiențe extreme. A trecut prin situații în care și-a văzut propria viață pusă în pericol, dar de fiecare dată a găsit puterea să meargă mai departe. Ultima mare încercare prin care a trecut a fost o problemă de sănătate gravă care a necesitat o intervenție chirurgicală urgentă. Chiar și atunci, a apelat la cunoștințele sale astrologice pentru a lua cea mai bună decizie.

„Când am căzut la pat anul acesta, singura mea salvare a fost astrograma mea. Am analizat totul și, în funcție de ce am văzut în hartă, am plecat la Arad să mă operez. Totul este scris acolo, trebuie doar să știi cum să citești”, mărturisea Minerva.

În ciuda încercărilor grele, Minerva a rămas un nume de referință în lumea astrologiei. A oferit îndrumare și previziuni pentru mii de oameni, fiind considerată una dintre cele mai de încredere voci din domeniu. Viața sa a fost presărată cu evenimente dramatice, dar și cu momente de succes, lăsând în urma sa o moștenire care va rămâne vie în memoria celor care au apreciat-o.

Astrologul Minerva s-a stins din viață, dar povestea sa rămâne un exemplu de luptă, curaj și destin marcat de forțe nevăzute.

A murit MINERVA, unul dintre cei mai cunoscuți astrologi din România!