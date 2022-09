În august 2021, Florin Cîțu, premier la vremea respectivă și Cătălin Drulă, ministru al Transporturilor, au fost înștiințați de către Blue Air că restricțiile impuse pe fondul pandemiei COVID „au accelerat semnificativ deteriorarea poziției financiare a companiei”, iar conducerea și acționariatul companiei „nu mai pot asigura continuitatea activității Blue Air fără o infuzie rapidă de fonduri de minimum 54 de milioane de euro”, bani „indispensabili supraviețuirii Blue Air”, potrivit Libertatea.

Solicitatea n-a primit însă răspuns. "Blue Air a atras atenția încă din 2021 că nu mai poate susține activitatea. Statul român trebuia să ia o decizie, în joc erau, pe de-o parte, banii deja acordați ca ajutor de stat, pe de alta banii românilor care cumpărau bilete. Și statul a decis să-i lase ăn continare să cumpere bilete, deși știa care sunt problemele," a afirmat realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu.

Lipsa de reacție a autorităților a ieșit și mai bine în evdiență după ce Oana Petrescu, fost CEO la Blue Air, a precizat clar ce solicita de fapt compania. "Până în 2022 Blue Air și-ar fi rezolvat problemele de lichiditate generate de prelungirea pandemiei, iar grupul Blue Air ar fi putut finaliza listarea la Bursa din Londra. În acel Memoriu, repet, nu am solicitat cele 54 milioane de stat, ci conversia datoriei în capital - astfel încât să ne putem finanța singuri, de pe piață externa. Totuși, la cererea reprezentantului MF de la acea dată în CA-ul Blue Air, am adăugat un scenariu secundar în care am arătat faptul că, în cazul în care statul roman nu dorește să i se diminueze participația în capitalul Blue Air din cauza unei majorări de capital din surse externe, vă avea bineînțeles opțiunea de a sprijini el însuși compania - care ar fi devenit majoritar deținută de stat - prin suplimentarea ajutorului de stat, în orice forma ar fi considerat de cuviință.”, a declarat Petrescu pentru HotNews.

"Miniștrii, în loc să elaboreze o HG sau să spună că nu sunt de acord cu varianta propusă, nu au făcut absolut nimic. Asta ne arată cât de disfuncțional e statul, mai ales față cu firmei românești, dacă era străina și sesiza un ambasador, se mobilizau imediat, Practic, Blue Air au cerut să fie naționalizați și statului a asistat pasiv", a comentat omul de afaceri Dorin Iacob