Legat de schema de compensare la facturile de la energie, prețul pentu clienții casnici ramane neschimbat si firme, potrivit Realitatea PLUS. Astfel că nu se modifică prețul plătit de români, va rămane acelasi până în luna martie.

Însă apar noi taxe pentru furnizori, pe tot lanțul, pentru că Guvernul dorește eliminarea speculei din piața energiei.

Inițial au fost vizați intermediarii, care cumpără energia și o revând apoi la prețuri speculate.

Compensarea facturilor la energie și noi taxe pentru furnizori, din nou pe masa Coaliției, joi, 18 august

Guvernanții iau în calcul să se aplice impozite chiar de 100% unde veniturile sunt extrem de mari, mai mari ca cele permise de stat, pentru a-i descuraja pe furnizori. Sunt discutii cu ANRE si experti din energie, se lucreaza la modificarea ordonantei cel mai probabil in septembrie , potrivit surselor Realitatea PLUS.

Inainte de publicarea ordonantei pe energie, vor fi din nou discutii in coalitie, cel mai probabil joi, 17 august, când Marcel Ciolacu și liderii coaliției vor sta de vorbă cu premierul Nicolae Ciucă dacă vor alege alternativa impozitării în lanț.

Actuala schema de compensare și plafonare pentru energie si gaze s-a dovedit extrem de costisitoare. Impactul estimat este de 40 de miliarde de lei pentru lunile aprilie-decembrie 2022.

CAT PLĂTESC ROMÂNII ENERGIA ÎN PREZENT



Consumatori casnici



0,68 lei per kilowatt - consum lunar până în 100 de kilowati (4 milioane de gospodării)



0,8 lei per kilowatt - consum lunar între 100 și 300 de kilowati (4 milioane de gospodării)



Consumatori non-casnici (IMM-uri, instituții publice, spitale, școli, grădinițe, lăcașuri de cult, ONG-uri etc)



tarif unic de 1 leu per kilowatt



Marii consumatori:



scheme de ajutor de stat care asigură reducerea costurilor cu până la 20%



GAZE NATURALE



Consumatori casnici: 0,31 lei per kilowatt - consum anual de până la 1.200 metri cubi



Consumatorii non-casnici (IMM-uri, spitale, școli, grădinițe, primării etc) : 0,37 lei per kilowatt

Sursa: Realitatea PLUS