Întrebat ce va face PNL în condițiile în care președintele interimar al PSD a anunțat că nu mai participă la ședințele coaliției până când nu va fi gata un anumit pachet de măsuri guvernamentale, liberalul a răspuns: ”Eu cred că se poate lucra la pachetul 2 cu PSD la masă și cu întreaga coaliție la masă, așa cum a fost agreat de la început. PNL lucrează la acest pachet privind eliminarea privilegiilor. Este una din măsurile esențiale pe care premierul Bolojan le-a promovat încă de la preluarea mandatului, prevăzute în programul de guvernare. Deci, nu văd o problemă aici sau vreo vreo lipsă de coagulare între prioritățile PSD și ale PNL, având în vedere că PNL a venit cu eliminarea privilegiilor și cu reducerea cheltuielilor statului încă de la început. Cred că e nevoie de dialog în continuare, iar PNL este deschis dialogului, cu siguranță. Poate e nevoie de o comunicare mai bună în coaliție, cu siguranță lucrurile astea se pot regla pe parcurs și cred că e nevoie, în primul rând, de echilibru și de stabilitate. De asta are nevoie România, nu de încrâncenări, nu de supărări”.

Totodată, Mircea Abrudean a ținut să precizeze faptul că nu există altă formulă de deblocare a discuțiilor din coaliție decât prin dialog.

”Pot exista discuții, chiar dacă nu în mediul formal al coaliției, între liderii coaliției, între domnul Bolojan, domnul Grindeanu, alături de liderii USR și UDMR, chiar dacă nu se întâlnesc în formatul oficial al ședințelor săptămânale ale coaliției, care sunt și ele esențiale și extrem de importante, în așa fel încât să se reia acest cadru formal și să se meargă înainte, pentru că România are nevoie de soluții, nu de încrâncenări”, a mai pus oficialul.

În plus, președintele Senatului a menționat că nu se poate spune că în acest moment coaliția este ”suspendată”, pentru că ea funcționează în Parlament.