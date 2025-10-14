Un echipaj de poliție din Mehedinți a simțit un miros de plastic ars în autospeciala marca „Polo”, iar când a încercat să coboare, a constatat că sistemul de închidere centralizată era blocat și portierele nu se puteau deschide.

„Sistemul” a creat un scurtcircuit care putea incendia mașina

Nu mică le-a fost mirarea când au descoperit că, în interiorul uneia dintre portiere, era montat un sistem audio-video improvizat, care a generat defecțiunea și a creat un risc iminent de scurtcircuit. Norocul a fost că autospeciala de poliție era în folosință în momentul în care s-a simțit mirosul de ars. În caz contrar, probabil că ar fi ars ca o torță în parcarea secției de poliție.

„Rugăminte: când montați tehnică pentru a culege date privind posibile fapte de corupție, fiți puțin mai atenți, că riscăm să ardem și probele, și colegii”, spun polițiștii de la Sindicatul Europol.