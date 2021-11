Se pare că artistul îşi pregătise deja testamentul. Astfel că, în urmă cu doar câțiva ani, Benone Sinulescu i-a lăsat averea soției sale, iar când ea nu va mai fi, nepoții vor moșteni totul.



''Eu şi soţia mea avem reciprocitate… Dacă mor eu, totul îi rămâne ei… Şi drepturile de autor, casele din Bucureşti, Buzău şi de lângă Arad, banii, toată averea noastră. Şi invers… Doar că soţia mea, fiind inginer chimist, nu are drepturi de autor. În acest sens, am făcut deja testamentul la notariat. Am preferat să fie ceva gândit din vreme. Drepturile de autor nu le vom lăsa de izbelişte. După ce niciunul dintre noi nu va mai trăi, avem nepoţi. Şi eu, şi nevastă-mea avem familii mari'', a declarat Benone Sinulescu, la acea vreme in cadrul unui post de televiziune.



Benone Sinulescu s-ar fi temut să nu se îmbolnăvească de COVID. De asemenea, s-a retras la țară în momentul în care a izbucnit pandemia de coronavirus.

De-a lungul carierei, artistul a mers în peste 2.000 de turnee, atât în ţară cât şi peste hotare şi a avut privilegiul să cânte pe aceeaşi scenă cu Maria Tănase, Maria Lătăreţu, Irina Loghin, Gheorghe Zamfir sau Ion Lucian.