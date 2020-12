Beatrice Mahler: „Trebuie reevaluată capacitatea de testare și introduse mai multe teste rapide”

Beatrice Mahler: Avem o panta descendenta, daca nu cumva chiar am depasit etapa de platou. Inca suntem intr-o zona care nu ofera confort in ceea ce priveste decesele. Avem o presiune foarte mare pe spitalele COVID din Bucuresti. Trebuie reevaluata capacitatea de testare si introduse mai multe teste rapide. (...) Anchetele epidemiologice trebuie facute extrem de prompt. (...) Avem foarte multe situatii in care pacientii nu stiu de unde s-au infectat. (...) Zilele trecute s-a implinit un an de la confirmarea primului caz de SARS-COV-2 in lume. (...) Cercetarea medicala se face cu metode genetice moderne. (...) Cercetatorii au determinat genomul virusului inainte ca acesta sa se extinda.