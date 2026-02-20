BCE aplică cea mai mare amendă din istoria sa unei bănci americane. Suma halucinantă pe care trebuie să o plătească gigantul

Banca Centrală Europeană (BCE) a aplicat cea mai mare amendă din istoria sa grupului american JP Morgan, în valoare de 12,2 milioane de euro, pentru furnizarea de date incorecte privind nevoia de capital.

Decizia BCE a fost anunțată joi, după ce autoritatea de supraveghere bancară a constatat că instituția financiară a transmis, timp de mai mulți ani, informații greșite referitoare la nivelul activelor ponderate în funcție de risc.

JP Morgan, amendată de BCE. Motivul sancțiunii

Potrivit comunicatului oficial, între 2019 și 2024, JP Morgan a declarat eronat activele ponderate de risc, împiedicând astfel BCE să aibă o imagine completă asupra profilului de risc al băncii și să evalueze corect nevoile acesteia de capital propriu.

Problema a apărut pe parcursul a 15 trimestre consecutive, perioadă în care JP Morgan a clasificat greșit anumite expuneri corporative și a aplicat coeficienți de risc mai reduși decât cei prevăzuți de reglementările bancare, potrivit AFP.

De asemenea, banca ar fi exclus nejustificat unele tranzacții din calculul activelor ponderate la risc, ducând la subevaluarea cerințelor reale de capital.

12,18 milioane de euro, cea mai mare amendă din istoria BCE

Ca urmare, BCE a decis aplicarea unei amenzi de 12,18 milioane de euro (echivalentul a aproximativ 14,3 milioane de dolari). Decizia poate fi contestată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

JP Morgan: problema a fost identificată și remediată

Reprezentanții JP Morgan au transmis că banca recunoaște sancțiunea impusă de BCE și confirmă că deficiențele au fost deja remediate.

„J.P. Morgan SE a identificat proactiv problema și a raportat-o autorităților, iar toate neregulile au fost corectate integral”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției.

Oficialii americani au subliniat că banca a menținut constant rezerve solide de capital și că abordarea prudentă privind capitalizarea rămâne neschimbată.