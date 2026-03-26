Multe dintre detox-urile disponibile pe piață promit rezultate rapide, însă pot fi prea puternice pentru organism. Acestea pot provoca diaree deshidratantă, crampe abdominale, dezechilibre ale electroliților și pot afecta flora intestinală.

În schimb, experții recomandă o băutură naturală, ușor de preparat, care poate fi consumată zilnic timp de o săptămână pentru a susține sănătatea digestivă! Aceasta ajută la stimularea tranzitului intestinal și la hrănirea bacteriilor benefice, fără efecte secundare neplăcute.

Primul pas constă în adăugarea unei linguri de fibre solubile. Acestea pot proveni din psyllium, semințe de in măcinate, semințe de chia sau semințe de cânepă. Fibrele solubile sunt esențiale pentru o digestie echilibrată și contribuie la reglarea tranzitului intestinal.

Apoi, fibrele se amestecă cu 250-350 ml de lichid. Poate fi apă simplă, apă cu lămâie sau lapte, inclusiv variante vegetale. Lichidul permite fibrelor să se hidrateze și să acționeze eficient asupra intestinelor.

În compoziție se adaugă și una sau două porții de fructe proaspete. Printre opțiuni se numără kiwi, fructele de pădure, merele, perele, mango sau portocalele. Acestea furnizează vitamine, antioxidanți și zaharuri naturale, contribuind la digestie și la nivelul de energie.

La final, se adaugă ghimbir proaspăt, recunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatoare. Acesta ajută la reducerea balonării și susține procesul de digestie.

De ce este preferată în locul detox-urilor comerciale

Specialiștii avertizează că „majoritatea detox-urilor din comerț folosesc laxative puternice sau clisme, care pot fi periculoase dacă sunt folosite frecvent”. Acestea pot duce la „diaree deshidratantă, crampe și dezechilibre de electroliți”, afectând totodată bacteriile intestinale benefice.

Prin comparație, băutura naturală acționează treptat și susține procesele normale ale organismului, fără a forța eliminarea.

Băutura poate fi consumată timp de 7 zile, iar ingredientele pot fi ajustate în funcție de preferințe. Dacă rezultatele sunt pozitive, acest obicei poate fi integrat în rutina zilnică pentru menținerea unei digestii sănătoase și a unui echilibru intestinal optim, potrivit sursei.