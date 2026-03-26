Modificări importante în transportul metropolitan București-Ilfov

Schimbările fac parte dintr-o reorganizare parțială a rețelei, care vizează, potrivit autorităților, îmbunătățirea legăturilor cu mijloacele de transport de mare capacitate. Mai multe linii vor avea capete noi de traseu. Liniile 418, 419, 420 și 465 vor întoarce la CFR Progresul, în loc de Piața Eroii Revoluției. Liniile 421 și 424 vor avea capătul la Depoul Alexandria, iar liniile 438 și 475 vor ajunge la stația de metrou Tudor Arghezi, în loc de Piața Sudului.

În plus, linia 472 va fi prelungită și va circula între Nicolae Teclu și Căldăraru. Trei linii vor fi suspendate complet: 406, 460 și 461. În același timp, liniile 426, 464, 465, 447 și 447B vor fi operate de Serviciul de Transport Voluntari, fiind preluate de la STB.

Autoritățile spun că aceste schimbări ar trebui să ducă la o frecvență mai bună a autobuzelor și la conexiuni mai eficiente cu tramvaiul și metroul.