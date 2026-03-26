Contextul actual este diferit față de alte crize recente, iar BCE consideră că are acum instrumente mai bune și o strategie mai flexibilă pentru a reacționa rapid dacă situația o va cere.

Christine Lagarde: „Indecizia nu ne va paraliza”

Președinta BCE, Christine Lagarde, a subliniat că instituția este pregătită să acționeze dacă inflația scapă de sub control, inclusiv prin majorarea dobânzilor.

„Indecizia nu ne va paraliza: angajamentul nostru de a atinge o inflație de 2% pe termen mediu este necondiționat ”. Ea a explicat că BCE adoptă o abordare bazată pe date și poate ajusta politica monetară de la o ședință la alta, fără să se blocheze într-un plan rigid, potrivit presei internaționale.

Ce ar putea declanșa scumpirile

Impactul asupra inflației va depinde în mare măsură de evoluția piețelor de energie și materii prime. Dacă prețurile cresc puternic sau criza se prelungește, efectele s-ar putea transmite rapid în economie, de la costuri de producție mai mari până la creșteri de salarii și, implicit, de prețuri. Lagarde a avertizat că reacția companiilor și a guvernelor va conta enorm. Măsurile prea largi sau dezechilibrate ar putea amplifica problema, în loc să o rezolve.