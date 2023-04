Numeroase înregistrări video apărute pe rețelele de socializare arată că tranșeele construite de armata rusă pentru protecția soldaților au devenit de fapt adevărate morminte. În unele secvențe sunt surprinși soldați ruși în ultimele momente din viață.

Se speculează că militarii ucraineni au început să folosească drone comerciale pentru a lansa grenade de mână și alte tipuri de muniție improvizată.

#Ukraine: UA forces continue further development of ways to deliver munitions from commercial drones - this time they adapted fish bait bombs, placing ordinary F-1/RGD-5 grenades inside.



Note that the UZRGM fuze can be modified to remove the delay, causing an instant explosion. pic.twitter.com/vQokEqKWMg