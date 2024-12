"Eu cred că nu se pune problema orgoliilor. E important criteriul, competenţa. Ar trebui să negociem în funcţie de competenţă. Şi în funcţie de procentele pe care le-am obţinut la alegeri, să vedem ce ministere doreşte fiecare. Asta înseamnă negociere. Dar competenţa ar trebui să fie prioritară. (...) Este îndreptăţit (PSD să dea prim-ministrul - n.r)", a spus Lasconi, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Parlamentului.



Ea a menţionat că nu exclude varianta nominalizării lui Marcel Ciolacu pentru funcţia de premier.



"Dacă îşi doreşte..., dar lăsaţi-mă să negociem şi o să vă spun rezultatul. Nu exclud în momentul de faţă (varianta Marcel Ciolacu premier - n.r.)", a mai declarat Lasconi.



Ea a precizat că este dispusă să îşi ceară iertare de la cei care s-au simţit lezaţi de unele declaraţii pe care le-a făcut în trecut. Lasconi a subliniat că nu e momentul pentru "orgolii", deoarece "este în joc soarta" României.



"Suntem într-un moment de cotitură pentru ţară. Aici nu mai e vorba despre partide. Nu mai e vorba de politicieni. Aici e vorba de soarta ţării. Nu există orgolii. Să ştiţi că în toate discuţiile pe care le-am avut cu toţi liderii politici, de ieri, nu s-a discutat absolut nimic despre vreo pretenţie de minister, de premier. Încercăm să construim - şi asta facem şi o să reuşim asta - fără orgolii. Dacă, în trecut, sunt unii deranjaţi că i-am jignit, eu spun că ura nu îşi are locul în aceste zile, în aceste momente. Dacă am greşit unii altora, să ne cerem iertare. Eu pot să îmi cer iertare, dacă cineva din aceste partide s-a simţit lezat de vreo declaraţie pe care am făcut-o. Nu e momentul să avem orgolii. Este în joc soarta României", a spus Lasconi.