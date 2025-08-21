Agresiune în plină stradă

Incidentul a avut loc pe 18 august, în zona străzii Gheorghe Lazăr din municipiu. Martorii au alertat imediat poliția, semnalând că victima a fost atacată de trei indivizi necunoscuți la momentul respectiv.

În urma cercetărilor, polițiștii au reușit să îi identifice pe cei trei agresori: tineri din Timișoara, cu vârste de 18, 19 și 20 de ani. Aceștia au fost reținuți și ulterior prezentați instanței.

Decizia instanței

Miercuri, magistrații au dispus arestarea preventivă a celor trei pentru o perioadă de 30 de zile.

Bărbatul bătut a fost transportat la spital, unde medicii au stabilit că are nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs agresiunea.