Accidentul s-a produs dupa ce un barbat in varsta de 77 ani, care conducea un autoturism spre Sighetu Marmatiei, s-a lovit frontal de un autotren condus din sens opus de un barbat in varsta de 32 de ani, din judetul Satu Mare.

In urma accidentului rutier, a rezultat decesul soferului autoturismului, precum si a unui pasager de 68 de ani din Poienile de Sub Munte, iar un alt pasager de 53 de ani din Bistra a fost transportat la Spitalul din Baia Mare in vederea acordarii de ingrijiri medicale.

”Tatal nostru a mers la Satu Mare pentru a se intalni cu soferul microbuzului care face ruta Portugalia – Romania. Am trimis acasa 2.500 de euro, bani munciti cu greu aici in strainatate. Tata s-a intalnit a luat bani si mergea spre casa cand s-a produs nenorocirea. Banii ii avea in buzunarul interior al hainei. Mai avea in portmoneu 100 de euro, 200 lei si acte. Ne-au fost inapoiati doar acesti bani: 100 euro si 200 lei. Cei 2.500 euro cash nu i-am primit. Am tot intrebat si toti au ridicat din umeri.

A doua zi dupa accident, fratele meu a mers la politie si a depus plangere. Abia a fost bagat in seama de politisti. Acum ca am ajuns eu acasa am fost si eu la procuratura si am depus plangere penala. Nu este posibil asa ceva. Sa fure banii unui om decedat. Bani pentru care am muncit zi de zi in Portugalia.

Nu stiu cine a putut face asa ceva: politisti, medici, asistenti, paramedici, pompieri, ceilalti aflati in trafic imediat dupa producerea accidentului. Chiar nu stiu. Sigur careva dintre ei. A fost tare suspect ca nu am fost bagati in seama cand am intrebat de acesti bani. Eu sper sa ni se faca dreptate. Tatal nostru a murit, acum este ingropat. Cei care i-au furat banii sa raspunda pentru fapta lor”, a declarat, pentru vasiledale.ro, fiica soferului decedat.

”Intr-adevar se fac cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt”, a transmis biroul de presa al IPJ Maramures.

Ancheta este abia la inceput, din cauza numarului extrem de mare a persoanelor care sunt audiate. Este vorba despre soferi sositi imediat dupa accident, despre soferul autotrenului, despre cadrele medicale ale SMURD si Ambulantei, despre echipajele de politie aflate la fata locului, despre pompierii sigheteni care au intervenit la accident. Aceleasi surse sustin ca sunt luate in calcul inclusiv vizionarea tuturor imaginilor surprinse cu telefoanele mobile de cei aflati la fata locului.