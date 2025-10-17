UPDATE - Precizare Jandarmeria Capitalei: „Un grup de persoane, fără legătură cu locatarii blocurilor afectate, a încercat în mod repetat să forțeze perimetrul de siguranță, instituit de autorități, instigând la acțiuni care pun în pericol buna desfășurare a intervenției. În urma acestor comportamente, un bărbat a fost extras din grup și condus la secția de poliție, în vederea identificării și luării măsurilor legale. Reiterăm faptul că jandarmii sunt prezenți pentru delimitarea și securizarea zonei, sprijinind intervenția pompierilor și desfășurarea măsurilor de protecție pentru toți cei implicați. Pe această cale recomandăm cetățenilor să evite apropierea de zona perimetrului afectat, să respecte indicațiile forțelor de ordine, să nu încerce sa intervină pe cont propriu și să nu împiedice în niciun fel echipele de intervenție.”

Noi detalii din cadrul exploziei din Sectorul 5 al Capitalei

Crește tensiunea la locul incidentului, oamenii sunt extrem de revoltați. Unul dintre ei a fost ridicat mai devreme de jandarmi, tocmai pentru că făcea scandal în stația STB din apropiere. Bărbatul a țipat la jandarmi și a fost ridicat de aceștia, luat cu duba și dus la secție.

Atmosfera este una extrem de tensionată în cartierul Rahova, la locul incidentului, în continuare. Sunt foarte mulți oameni în zonă care încă așteaptă. Sunt persoane care locuiesc în zonă, iar o parte dintre ele locuiesc în blocul devastat nu știu dacă să plece sau nu. Oamenii nu știu dacă vor putea să intre în bloc să-și recupereze lucrurile rămase acolo, nu știu unde vor dormi în această seară.

În tot acest timp, a fost deschisă și o anchetă penală în momentul de față. Premierul Ilie Bolojan spunea că, cu siguranță, de vină sunt cei de la compania de distribuție, chiar dacă ancheta este încă în curs. Au fost câteva contre din informațiile transmise de reprezentanții acelei companii. Aceștia au transmis că explozia ar fi avut loc în jurul orei 09:30, deși pe camerele de luat vederi se vede că ar fi avut loc mult mai devreme, la începutul orei 09:00. Oamenii prezenți la fața locului au confirmat această ipoteză.

Explozia a avut loc mult mai devreme. Ancheta penală va stabili ora și cauza exactă a deflagrației.

Între timp, oamenii așteaptă și reacții de la nivel înalt. Până acum, președintele, Nicușor Dan nu a venit cu nicio reacție publică. Surse din administrația prezidențială susțin, însă, că este în contact cu autoritățile și este informat în timp real de tot ceea ce se întâmplă în teren. La fața locului, oamenii s-au adunat în fața liceului Dimitrie Bolintineanu, ale cărui geamuri au fost distruse de puterea și de suflul deflagrației. Liceu, în care în momentul de față s-a înființat o celulă de criză provizorie. Autoritățile centralizează informațiile și încearcă să amplifice operațiunile de căutare pentru că încă este căutată ultima victimă printre dărâmături.