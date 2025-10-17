Sunt controverse uriașe după explozia din această dimineață. Oamenii din bloc s-au plâns încă de acum câteva zile de mirosul puternic de gaze din bloc. Mai mult, cu aproximativ o oră înainte explozie unul dintre locatari a sunat la 112.

Ieri, gazele au fost oprite, iar in aceste momente se ia in calcul varianta ca cineva să fi repornit alimentarea.

Ora exploziei de la ANRE nu coincide cu momentul tragediei

„Ca urmare a exploziei produse în dimineața zilei de 17 octombrie pe Calea Rahovei din București, ne exprimăm întreaga compasiune pentru familiile victimelor și a tuturor celor afectați, direct sau indirect.

În ceea ce privește derularea evenimentelor din zilele premergătoare deflagrației din strada Vicina, nr. 1, blocul 32, scara 2, din sectorul 5 al municipiului București, aducem următoarele precizări:

În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze în imobilul de la adresa menționată mai sus. Echipele de intervenție ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18, în aceeași zi de 16 octombrie, în conformitate cu legislația în vigoare.

În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil. Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă.

Echipele de intervenție ale companiei acționează în teren, sub coordonarea ISU.”, au transmis reprezentanții Distrigaz Sud Rețele.

ORA 07:08 Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele - s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze

ORA 08:44 Distrigaz a anunțat ca a primit din nou informația că miroase a gaz

ORA 09:06 Camera video de la magazin a înregistrat explozia. Este altă oră a exploziei față de ceea ce a anunțat ANRE

09:08 Arafat: explozia a fost semnalată

09:15 Arafat: primele forțe au ajuns la fața locului

09:18 Arafat: a fost activat planul roșu

09:30 comunicat ANRE: Distrigaz a găsit sigiliul rupt

sursa Realitatea Plus