Bărbat răpit pentru o datorie neachitată. A fost săltat de pe stradă


Un incident şocant a avut loc duminică, în localitatea Bujoreni, judeţul Dâmboviţa. Un bărbat de 50 de ani a fost luat pe sus de pe stradă și băgat cu forța într-o autoutilitară de către doi tineri de 20 de ani, nemulțumiți că acesta nu își achitase o datorie la timp.

Cum s-a desfășurat agresiunea

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Dâmbovița, victima a fost lovită și urcată împotriva voinței sale în vehicul, fiind transportată pe o distanță de aproximativ 700 de metri. În apropierea unei intersecții, bărbatul a reușit să scape și să sune la 112, cerând ajutor.

Surse judiciare au precizat că victima împrumutase bani de la unul dintre agresori, însă întârziase cu restituirea sumei. Anchetatorii au subliniat că cei doi nu fac parte dintr-o rețea de cămătărie, dar au recurs la violență pentru a-și recupera banii.

La scurt timp după apelul victimei, polițiștii i-au identificat și reținut pe cei doi tineri. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe și lipsire de libertate în mod ilegal. În cursul zilei de luni, agresorii urmează să fie prezentați magistraților pentru stabilirea măsurilor preventive.