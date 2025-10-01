Un bărbat de 46 de ani, din comuna doljeană Unirea, a fost reţinut pentru 24 de ore pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducere unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Poliţiştii l-au oprit pe bărbat în timp ce se afla la volan în comuna în care locuiește.

”În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că acesta nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. De asemenea, a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat un rezultat de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală unde i-au fost recoltate mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei, rezultatul analizelor de laborator indicând o îmbibaţie alcoolică de 2,18 g/l alcool pur în sânge”, au precizat reprezentanţii IPJ Dolj.

Bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat pentru luarea unei măsuri preventive.