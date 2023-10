Un comunicat al poliţiei a precizat că bărbatul, al cărui nume nu a fost făcut public, a fost împuşcat după ce agenţii au ajuns la faţa locului, relatează BBC.

Imaginile difuzate în spațiul online au arătat o maşină de culoare albastră care a intrat în holul Consulatului Chinei şi zeci de persoane care fugeau. În imagini se văd, de asemenea, barierele şi câteva scaune care zac la pământ în hol, în timp ce alte piese de mobilier au fost deteriorate. Din fericire, în urma acestui incident extrem de grav nu au fost raportate persoane rănite.

🚨#BREAKING: New footage shows the moment after the Car crashes into the Chinese Consulate

⁰📌#SanFrancisco | #California



Brand new footage shows the moments after a suspect drove their car and crashed into the Chinese Consulate in San Francisco, California. In the video,… pic.twitter.com/YqbkLsnWCO